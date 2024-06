Especialista diz que Kate Middleton não está tão forte quanto parece

Após aparição de Kate Middleton em evento da família real, especialista na realeza avalia a postura da princesa no evento durante a luta contra o câncer

A princesa de Gales Kate Middleton atraiu todos os olhares do público no último final de semana ao fazer a sua primeira aparição após revelar o câncer. Porém, o evento formal e repleto de protocolos pode ter mexido com seu bem-estar. De acordo com uma especialista na realeza, Kate não está tão forte quanto antes.

O site ET Online conversou com a especialista na realeza Katie Nicholl disse que Kate Middleton manteve a postura impecável, mas isso a impactou. “A princesa é como um cisne, ela está deslizando na superfície, mas, debaixo da água, ela está remando freneticamente. Só posso imaginar que muita preparação, tempo, esforço e energia foram gastos para a aparição de sábado”, disse ela.

E completou: “Ela ficou de pé por um longo tempo. Houve um momento em que ela estava assistindo ao desfile e ofereceram um banco para ela, que aceitou com gratidão. Isso é apenas um sinal de que ela não está tão forte, nem tão em forma, como era antes do início do tratamento”.

Além disso, a especialista destacou a postura de Kate. “Se você não soubesse que ela estava passando por tratamento de câncer, nunca teria adivinhado. Podemos imaginar que ela provavelmente teve um longo e merecido descanso depois do evento. Não podemos esperar vê-la em público por um tempo. Isso exigirá alguma recuperação dela”, afirmou.

Por fim, ela contou que Kate foi quem teve a ideia de ir ao Trooping the Colour e recebeu o apoio da família. “Ela conversou com o sogro e o príncipe William, eles a apoiaram totalmente. Era muito importante para ela estar lá no sábado, e acho que ela fez um grande esforço para ter certeza de que poderia estar lá e com aquele sorriso maravilhoso no rosto”, declarou.

O que Kate Middleton falou de sua saúde?

Em sua carta nas redes sociais, Kate Middleton confirmou sua ida ao evento do Rei Charles III neste final de semana e forneceu atualizações sobre seu quadro de saúde. Ela declarou que está bem, mas o tratamento conta com alto e baixos. Ela ainda terá tratamento com quimioterapia por mais alguns meses, mas está esperançosa.

"Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Naqueles dias ruins você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo se sentir bem. Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria participar da vida escolar, dedicar o tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer alguns trabalhos em casa", disse ela.

E completou: "Estou aprendendo a ser paciente, principalmente com a incerteza. Aceitando cada dia como ele vem, ouvindo meu corpo e me permitindo aproveitar esse tempo tão necessário para curar. Muito obrigado por sua compreensão contínua e a todos vocês que corajosamente compartilharam suas histórias comigo".