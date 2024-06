Rainha Camilla fala sobre o estado de saúde do Rei Charles III em nova aparição

Rainha Camilla surpreende ao responder pergunta sobre a luta do marido, o Rei Charles III, contra o câncer em evento público

A rainha Camilla fez uma aparição surpresa em um festival no último final de semana e deu uma atualização sobre o estado de saúde do marido, o Rei Charles III. Ela foi questionada sobre como anda o tratamento dele contra o câncer e deu uma resposta cheia de bom humor.

Ela brincou que o amado é um “marido típico” quando o assunto é seu cuidado com a saúde. “Ele está bem! Exceto que ele não diminui o ritmo e não faz o que mandam”, brincou ela, que ainda citou que ele está melhorando.

Charles e Camilla acabam de voltar de uma viagem para a França para os eventos de celebração do Dia D, que completou 80 anos e é um marco da Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, eles encontraram com o presidente Emmanuel Macron e a primeira-dama Brigitte.

O rei luta contra o câncer desde o início do ano. Ele foi diagnosticado após realizar uma cirurgia de aumento da próstata em um hospital de Londres, Inglaterra. Porém, a família real não divulgou qual é o tipo de tumor dele. Além do rei, a princesa de Gales Kate Middleton também foi diagnosticada com câncer no início do ano e está longe dos holofotes enquanto faz quimioterapia.

Rainha Camilla viveu climão com a primeira-dama francesa

A rainha Camilla e Brigitte Macron, primeira-dama da França, viveram um climão durante um evento oficial nesta semana. O vídeo do momento constrangedor repercutiu na internet por causa de uma atitude das duas, que foi uma quebra de protocolo. Entenda abaixo:

Nas celebrações do Dia D, Camilla e Brigitte foram prestar homenagens no memorial. Então, Brigitte tentou segurar a mão da rainha Camilla durante o gesto de colocar flores no altar. Porém, a rainha se recusou. Um vídeo registrou quando a mão de Brigitte procurava a mão de Camilla, que se manteve rígida e não quis segurar a mão da outra mulher.

Vale lembrar que os integrantes do alto escalão do Reino Unido, como o rei e a rainha, seguem o protocolo de não segurar as mãos das outras pessoas em eventos públicos. Esta não seja uma regra oficial, mas é uma prática tradicional que é seguida por gerações.