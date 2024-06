Por que o Rei Charles III celebra seu aniversário duas vezes por ano?

Você sabia? O Rei Charles III celebra seu aniversário em duas datas bem distantes e o motivo é uma curiosidade sobre uma tradição da realeza britânica

O Rei Charles III comemora o seu aniversário em duas datas diferentes todos os anos. Você sabe qual é o motivo? As duas comemorações acontecem para seguir uma tradição curiosa da realeza britânica. Entenda:

O Rei Charles III comemora o seu aniversário em 14 de novembro, mas a comemoração pública da data especial acontece em junho. Em 2024, a data da festa será em 15 de junho com o evento Trooping The Color, que acontece no centro de Londres, Inglaterra .

O evento Trooping the Color foi criado para ser a data de aniversário oficial do rei ou rainha. A tradição surgiu em 1748, quando foi decidido que o evento Trooping the Color seria a celebração oficial do aniversário de qualquer rei ou rainha a partir dali e não precisaria coincidir com a data do nascimento do monarca. E esta festa pública sempre acontece no mês de junho, porque este é um mês de verão e com o clima agradável no Reino Unido, que costuma ter um inverno rigoroso.

O nome do evento surgiu para relembrar os tempos em que as cores da bandeira do Exército Britânico eram um ponto de encontro para os soldados durante as batalhas. Então, celebrar as cores da bandeira é uma festa com um simbolismo especial de patriotismo.

A festa oficial de aniversário do Rei acontece aos arredores do Palácio de Buckingham, com direito a desfile militar e de carruagens. Além disso, Charles e sua família devem aparecer na varanda do palácio para o tradicional aceno para a multidão.

Com a celebração oficial tão grandiosa, o Rei Charles III deverá celebrar o dia do seu nascimento, em novembro, de forma mais discreta. Ele costuma ficar reunido com sua família em uma festa particular e sem tanto alvoroço.

++ Dentes do Rei Charles III roubam a cena em nova aparição dele

Estado de saúde do Rei Charles III

A rainha Camilla fez uma aparição surpresa em um festival no último final de semana e deu uma atualização sobre o estado de saúde do marido, o Rei Charles III. Ela foi questionada sobre como anda o tratamento dele contra o câncer e deu uma resposta cheia de bom humor.

Ela brincou que o amado é um “marido típico” quando o assunto é seu cuidado com a saúde. “Ele está bem! Exceto que ele não diminui o ritmo e não faz o que mandam”, brincou ela, que ainda citou que ele está melhorando.