Brunessa vive? Yasmin faz primeiro post com Wanessa após BBB 24

Yasmin Brunet e Wanessa supostamente se encontraram pela primeira vez após o Big Brother Brasil 24

Yasmin Brunet deixou os fãs alvoroçados ao supostamente entregar que está na companhia de Wanessa Camargo.

As duas Camarotes formaram uma grande amizade no Big Brother Brasil 24, mas desde que saíram do programa ainda não apareceram juntas.

A cantora foi expulsa após agredir seu rival Davi enquanto ele estava dormindo no início de março. Já a modelo foi a décima segunda eliminada e deixou o reality há quase um mês, 10 dias depois da expulsão da artista.

Desde que a loira deixou a casa mais vigiada do Brasil, os fãs da dupla aguardavam ansiosamente o reencontro das ex-BBBs - que parece ter acontecido neste domingo, 7. Em seus stories do Instagram, Yasmin postou um vídeo em que aparece de mãos dados com outra pessoa e acrescentou um coração.

Sem entregar muito, a herdeira de Luiza Brunet marcou Wanessa Camargo e adicionou o som de Shake it Off, de Taylor Swift, música que marcou um diálogo delas no programa.

Recentemente, Wanessa acalmou os fãs ao dizer que Yasmin estava no Rio de Janeiro, enquanto ela está em São Paulo. Mesmo assim, ela contou que elas continuam amigas e o reencontro ainda poderia acontecer.