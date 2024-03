Yasmin Brunet conseguiu falar com Wanessa Camargo? Equipe esclarece

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Yasmin Brunet comenta se a influenciadora conversou com Wanessa Camargo após o BBB 24

Na última semana, a influenciadora digital Yasmin Brunet (35)foi eliminada do BBB 24. O jogo acabou para a sereia. Dentro do reality, ela possuia uma amizade com Wanessa Camargo (41), mas a relação das duas durou após encerrarem a participação na casa mais vigiada do país?

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Yasmin Brunet comenta que, por enquanto, elas não se falaram. Apesar disso, eles reforçaram que ela tem interesse em manter contato com a cantora e inclusive a procurou por intermediários, mas não conversaram.

A equipe de Wanessa também foi procurada pela CARAS Brasil, porém não comentou nada sobre o assunto.

Em entrevista ao Jornal Extra, Yasmin afirmou que entrou em contato a filha de Zezé di Camargo (61), e ainda tem esperança de se encontrarem: "Mandei mensagens para ela, mas, pelo que entendi, Wanessa está meio reclusa. Eu não sei, não entendi muito bem, mas eu espero vê-la".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Vida após o BBB

Com relação a novos projetos na carreira da filha de Luiza Brunet (61), a equipe da influenciadora adianta que ela estará focada e engajada em sua marca Yasmin Beauty que vende produtos de beleza vegana e livres de crueldade animal.

Nesta segunda-feira, 18, depois que foi desclassificada do BBB 24, a cantora Wanessa usou suas redes sociais para mostrar que já retomou as atividades como cantora e deve vir música nova em breve. Ela publicou um vídeo tocando piano em sua casa.

Recentemente, em entrevista ao Fantástico, ela se pronunciou sobre sua saída do programa e afirmou estar em uma fase de foco em si. No programa, ela revelou que chegou a terminar seu namoro com Dado Dolabella.

"Eu estava em uma festa. Bebi um pouco mais da conta. Estava na festa superanimada. Fui brincar na cama e aí, dançando com os braços, eu lembro que a minha mão encostou na cama e deu um esbarro no pé do Davi. E, na hora, eu percebi que fui inconveniente e pedi desculpas a ele. E aí eu fui dormir", disse ela em um trecho.