Yasmin Brunet revela se já conversou com Wanessa Camargo fora do BBB 24

Eliminada do BBB 24, Yasmin Brunet contou como tem sido a vida após o reality show e revelou se já tentou contato com Wanessa Camargo

A modelo Yasmin Brunet, eliminada do BBB 24 na última semana, abriu o coração e falou um pouco sobre como tem sido sua vida fora do confinamento da Globo. Bastante amiga de Wanessa Camargo dentro do reality show, a ex-sister revelou se já conseguiu conversar com a cantora "na vida real".

Em entrevista ao jornal Extra, Yasmin explicou que tentou contato com a filha de Zezé Di Camargo, mas que ainda não teve a oportunidade de encontrá-la. "Mandei mensagens para ela, mas, pelo que entendi, Wanessa está meio reclusa. Eu não sei, não entendi muito bem, mas eu espero vê-la", declarou.

A famosa também contou que ainda não conseguiu um tempo em sua agenda corrida para assistir alguns trechos de sua participação na casa mais vigiada do país.

"Ainda não consegui assistir a tudo o que aconteceu lá no jogo. Fiquei num batidão doido de entrevistas, não vi nem minha família direito. Falei bem pouco com a minha mãe, passei o domingo na casa dela, mas quase não vi meus parentes. Não sabia que quando saísse seria assim, com tanta agenda para cumprir. Mas estou amando esse movimento. Está sendo divertido", relatou.

Wanessa Camargo, desclassificada do programa, fez sua primeira aparição na TV aberta no último domingo, 17, durante a exibição do 'Fantástico'. Ao longo do bate-papo com a repórter Renata Ceribelli, a artista falou a respeito de sua expulsão e afirmou que não tinha intenção de agredir Davi, seu adversário no jogo.

"Eu estava em uma festa. Bebi um pouco mais da conta. Estava na festa superanimada. Fui brincar na cama e aí, dançando com os braços, eu lembro que a minha mão encostou na cama e deu um esbarro no pé do Davi. E, na hora, eu percebi que fui inconveniente e pedi desculpas a ele. E aí eu fui dormir", disse ela em um trecho.

E completou: "Eu acordei com o alarme e 'Wanessa confessionário'. Eu até falei: 'Meu Deus, o que eu fiz'. Fui do jeito que eu estava, sem sutiã, com pijamão, sentei no confessionário e recebi a notícia de que eu tinha sido desclassificada por agressão. E fui embora aos prantos".

Além de comentar sobre o BBB 24, Wanessa também abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Ainda em entrevista ao 'Fantástico', a cantora revelou que terminou seu relacionamento com o ator Dado Dolabella.

"Tenho muito carinho com tudo o que eu vivi, mas, agora, nesse momento, eu preciso olhar para mim, para os meus filhos e o meu trabalho. A gente não deixa de gostar e ainda tem um sentimento, lógico. Mas, quando a gente percebe que a gente precisa nesse lugar, agora, se olhar primeiro. Eu preciso me amar e me acolher primeiro agora", contou.

Wanessa Camargo retoma atividades em sua carreira

Após sua expulsão do Big Brother Brasil 24 por agressão, a cantora Wanessa Camargo voltou a investir em sua carreira. Nesta segunda-feira, 18, a famosa usou suas redes sociais para mostrar que já retomou as atividades como cantora e deve vir música nova em breve.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a filha de Zezé Di Camargo publicou um vídeo tocando piano em sua casa. Na legenda, ela celebrou seu retorno à música enquanto compunha uma nova canção. "Voltando para mim. Criar", escreveu Wanessa, que logo depois publicou uma foto descansando de sua sessão de música. Confira!