Wanessa rompe o silêncio sobre agressão a Davi no BBB 24: ‘Uma brincadeira’

Em novo trecho de entrevista ao ‘Fantástico’, Wanessa Camargo se manifesta pela primeira vez e dá sua versão sobre agressão a Davi no BBB 24

Wanessa Camargo quebrou o silêncio e comentou pela primeira vez sobre o episódio envolvendo Davi, que resultou em sua expulsão do Big Brother Brasil24. Em um novo trecho de sua entrevista ao 'Fantástico', divulgado pela Globo neste sábado, 16, a cantora apresentou sua versão e revelou que considerou o tapa uma 'brincadeira sem graça'.

Durante a conversa com Renata Ceribelli, Wanessa tentou explicar suas verdadeiras intenções. Em seu primeiro relato sobre a situação, a cantora afirmou que não tinha a intenção de agredir o motorista de aplicativo: “Foi uma coisa sem querer, uma brincadeira inconveniente, sem graça. Mas não uma agressão”, disse a cantora.

Em outros trechos divulgados pela emissora, a filha de Zezé di Camargo e Zilu Camargo não exime sua culpa e ainda reflete sobre o racismo estrutural ao ser questionada pela apresentadora: “Eu tenho que ter a humildade de olhar onde estou errando, o que posso fazer para aprender", Wanessa declarou em outro ponto da entrevista.

Por fim, entre as novas relações da artista, ela reforça que sua estadia na casa mais vigiada do Brasil não pode definir quem ela é: "Eu não sou os 55 dias que passei lá. Eu sou 40 anos de vida", declarou a artista. Vale lembrar que a entrevista será divulgada na íntegra durante a exibição do ‘Fantástico’ na noite do próximo domingo, 16.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fantástico (@showdavida)

É importante mencionar também que, nos últimos dias, Wanessa reapareceu em suas redes sociais para falar sobre racismo estrutural e pediu desculpas a Davi. "Eu precisei tirar esse tempinho para assimilar tudo que tem acontecido na minha vida nesses últimos dias e foi muito bom porque o tempo se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar”, iniciou.

“Ele vai deixando as coisas mais nítidas, inclusive nossos pensamentos. Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender, e por isso eu estou aqui. Hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural”, Wanessa admitiu o erro.

“Está tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós pessoas privilegiadas, que a gente acaba praticando sem perceber e sem se dar conta do quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos!”, ela declarou. Vale lembrar que a expulsão de Wanessa aconteceu no dia 2 de março após ela se exceder em uma festa e dar um 'tapa' enquanto o motorista dormia.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella continuam juntos?

Desde a expulsão de Wanessa Camargo veio à tona uma suposta crise do relacionamento dela com Dado Dolabella. Apesar da cantora ter falado muito bem dele e com muita paixão no BBB 24, a relação deles não estaria das melhores desde que ela deixou o reality show da Globo. Inclusive, o próprio ator se pronunciou e disse não saber se o namoro está de pé.