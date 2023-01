Chega ao fim o namoro de Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, e Silva

Thales Bretas e Silva assumiram o relacionamento publicamente em setembro do ano passado

Thales Bretas (34) e Silva (34) não estão mais juntos! Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o namoro do médico dermatologista e do cantor chegou ao fim durante a viagem que eles fizeram para Fernando de Noronha, onde passaram o Réveillon.

A informação do término foi confirmada pela assessoria do viúvo do humorista Paulo Gustavo (1978-2021). Os dois, vale lembrar, assumiram publicamente o romance em setembro do ano passado, durante o Rock in Rio.

Recentemente, Thales chegou a publicar uma foto da viagem que fez com Silva em seu perfil no Instagram, e passou a receber muitas críticas por causa do novo relacionamento. O médico, inclusive, chegou a responder uma seguidora que disse que estava muito cedo para ele namorar. Além disso, ela ainda questionou o amor que o dermatologista sentia por Paulo Gustavo, que faleceu em decorrência da covid-19 em maio de 2021, e com quem ele teve dois filhos, Romeu (3) e Gael (3).

"Quem controla o tempo da minha vida sou eu! Meus desejos, minhas questões, minhas contas pra pagar… Ninguém me ajuda com nada disso! Cedo ou tarde, qualquer comentário será sempre injusto pra quem viveu tamanha dor. Só quem vive sabe. Espero que você nunca precise disso pra poder comandar seu tempo", disse ele na ocasião.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!