Em Fernando de Noronha, Thales Bretas passeia de barco com Silva

O médico Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, e o cantor Silva estão juntos em Fernando de Noronha

Thales Bretas (34) está curtindo os primeiros dias do ano em Fernando de Noronha ao lado de alguns amigos e de seu namorado, o cantor Silva (34).

Em seu perfil no Instagram, o viúvo do humorista Paulo Gustavo (1978-2021) compartilhou uma sequência de cliques na ilha, inclusive uma em que aparece com o amado durante um passeio de barco.

"Obrigado Noronha!", escreveu o médico dermatologista, que também aparece nas imagens com a atriz Monique Alfradique e o humorista Marcus Majella.

Thales e Silva assumiram publicamente o romance em setembro do ano passado. Discretos em relação ao namoro, o cantor contou em entrevista a Folha de S. Paulo sobre a sua relação com os filhos do namorado, Romeu e Gael, que estão com três anos. Os meninos são filhos do médico com Paulo Gustavo.

"Eles são apaixonantes, lindos demais. Quero poder ajudar o Thales com isso, ele tem uma vida que não é fácil. Se a nossa relação for mesmo se firmar, eu quero poder estar junto", afirmou ele, que também falou sobre o namoro. "Tem me feito muito bem me relacionar com ele, conhecê-lo cada vez mais. Não tenho problema de falar sobre nós. Quero que ele some na minha vida e quero somar na vida dele."

