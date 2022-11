Namorado de Thales Bretas, Silva fala sobre os filhos de Paulo Gustavo

O cantor Silva revela que quer acompanhar o crescimento dos filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 15h18

O cantor Silva está namorando com o dermatologista Thales Bretas, que é o viúvo do humorista Paulo Gustavo. Os dois assumiram o romance há pouco tempo, mas seguem com um relacionamento discreto e longe dos holofotes. Agora, em entrevista para a Folha de S. Paulo, ele contou sobre a sua relação com os filhos do namorado, Romeu e Gael – que são filhos de Thales com Paulo Gustavo.

“Eles são apaixonantes, lindos demais. Quero poder ajudar o Thales com isso, ele tem uma vida que não é fácil. Se a nossa relação for mesmo se firmar, eu quero poder estar junto”, afirmou ele.

Então, ele contou que o romance deles está indo muito bem. “Tem me feito muito bem me relacionar com ele, conhecê-lo cada vez mais. Não tenho problema de falar sobre nós. Quero que ele some na minha vida e quero somar na vida dele”, afirmou.

Vale lembrar que Thales e Silva assumiram o namoro em setembro deste ano. Em entrevista ao jornal Extra, o viúvo do humorista contou que está indo devagar com o relacionamento: "Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar", disse ele.

Esta foi a primeira vez que o dermatologista assumiu um relacionamento publicamente após a morte de Paulo, que faleceu em 2021, em decorrência da covid-19.

Primeira aparição pública juntos

Thales Bretas e Silva apareceram juntos pela primeira vez em um evento público no final de setembro.

O dermatologista e o compositor compareceram no evento de encerramento de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fizeram questão de posar com colegas de trabalho, amigos e outras celebridades.