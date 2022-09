Thales Bretas faz primeira aparição pública com seu novo affair

Em evento, Thales Bretas é clicado todo sorridente em primeira aparição pública com Silva após assumirem o romance

Assumidíssimos! O médico Thales Bretas (34) surpreendeu os seus seguidores ao fazer a primeira aparição pública ao lado de seu novo affair, o cantor Silva (34), na última segunda-feira, 26, durante um evento no Rio de Janeiro.

O dermatologista e o compositor compareceram no evento de encerramento de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fizeram questão de posar com colegas de trabalho, amigos e outras celebridades.

A responsável por compartilhar a primeira foto dos pombinhos no evento público foi a cantora Daniela Mercury (57), que posou entre os dois durante a cerimônia e fez questão de publicar no Instagram Stories.

No registro, o pai de Gael e Romeu, de 2 anos, aparece sorridente ao lado da artista baiana, de Malu Verçosa (46) e do novo namorado.

Vale lembrar que essa é a primeira vez que os dois aparecem assumidos em público. No início de setembro, o ativista chegou a confirmar o romance com o cantor, mas afirmou que ainda não há nenhum rótulo entre os dois.

Thales Bretas está vivendo um novo romance! Um ano após a morte de seu marido, Paulo Gustavo, o médico assumiu um relacionamento com o cantor Silva (34). Em entrevista ao jornal Extra, o viúvo do humorista contou que está indo devagar com o relacionamento.

"Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar", disse ele. Esta foi a primeira vez que o dermatologista assumiu um relacionamento publicamente após a morte de Paulo, que faleceu em 2021, em decorrência da covid-19.

