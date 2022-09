Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, presta linda declaração à ex-sogra, Dea Lúcia

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, presta linda declaração de aniversário à ex-sogra, Dea Lúcia: ''Inspirou a mãe mais famosa do Brasil!''

A atriz Dea Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo (1978–2021), completou 75 anos no último sábado, 17, e, entre as homenagens, recebeu uma declaração do ex-genro e pai dos seus netos, o médico Thales Bretas (34).

O dermatologista compartilhou diversos registros com sua ex-sogra em seu Instagram e, no último clique, ele surgiu, também, com o eterno humorista, no dia do casamento do ex-casal.

Na legenda da publicação, o pai do Romeu e Gael, de 2 anos, fez uma dedicatória à mãe do seu ex-marido e não poupou palavras ao falar sobre a personalidade da também cantora.

“Parabéns pra essa virginiana que organiza a vida de todo mundo! Divertida, forte, eletrizante… animada, ama a vida como ninguém! Sua energia contagia a todos à sua volta”, escreveu. "E seu jeito divertido e amoroso inspirou a mãe mais famosa do Brasil! Dea Lúcia, sou muito grato a você, sua existência e tanto amor que você trouxe pra minha vida, com minha família que é meu maior bem do mundo! Saúde, alegria e ainda mais força, sempre. Conte comigo”, celebrou ele na declaração.

Thales Bretas está vivendo um novo romance! Um ano após a morte de seu marido, Paulo Gustavo, o médico assumiu um relacionamento com o cantor Silva (34). Em entrevista ao jornal Extra, o viúvo do humorista contou que está indo devagar com o relacionamento: "Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar", disse ele. Esta foi a primeira vez que o dermatologista assumiu um relacionamento publicamente após a morte de Paulo, que faleceu em 2021, em decorrência da covid-19.

