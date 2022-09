Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, assume romance com o cantor Silva: ''A gente está se conhecendo''

Durante bate papo com jornal, viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas assumiu que está em um relacionamento com o cantor Silva

Thales Bretas (34) está vivendo um novo romance! Um ano após a morte de seu marido, Paulo Gustavo (1978-2021), com quem tem dois filhos, o médico assumiu um relacionamento com o cantor Silva (34).

Em entrevista ao jornal Extra, o viúvo do humorista contou que está indo devagar com o relacionamento: "Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar", disse ele.

Esta foi a primeira vez que o dermatologista assumiu um relacionamento publicamente após a morte de Paulo, que faleceu em 2021, em decorrência da covid-19.

Conheça Silva, novo namorado de Thales Bretas

Com 34 anos, o cantor Silva, nascido no Espírito Santo, é considerado um dos grandes nomes da MBP da atualidade. Em 2012, lançou seu primeiro álbum Claridão e logo já começou a se destacar no meio artístico. Fez muito sucesso ao fazer um ábum em homen agem a cantora Marisa Monte, com quem fez até uma parceria musical. Além dela, já cantou com outras cantoras como Anitta, Ludmilla e Ivete Sangalo.

