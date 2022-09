Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, homenageia a amiga Malu Valle: ''Nossa troca é maravilhosa''

Médico Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, comemora aniversário da amiga, a atriz Malu Valle

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 09h48 - Atualizado às 10h28

O médico Thales Bretas (34), viúvo do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), usou as redes sociais na quinta-feira, 15, para parabenizar a amiga Malu Valle (65).

Em seu feed no Instagram, o dermatologista publicou uma sequência de registros em diferentes momentos ao lado da atriz e declarou seu respeito e admiração pela artista. Comemorando a chegada dos 65 anos de Malu, ele contou que a conheceu por meio do marido, com quem teve dois filhos, os pequenos Gael e Romeu, de 2 aninhos.

"E também hoje o mundo recebeu a iluminada vida de @maluvalleoficial! Já conversamos que temos que tirar mais fotos juntos! Nunca acho boas! Rs Mas é que quando nos juntamos, entro num êxtase de amor que tecnologia nenhuma consegue captar! Te conheci numa peça do PG na sua cidade natal, no comecinho do nosso namoro, e você acompanhou e fez parte da nossa vida de um jeito que até hoje me emociona", iniciou Thales.

"Posso contar contigo, que estará sempre ao meu lado, inclusive pra apontar meus erros e me ajudar a acertar das próximas vezes. Amigo é isso, está junto em todos os momentos, sabe elogiar e criticar sem magoar, cresce junto, aprende, ensina… nossa troca é maravilhosa e eu sou muito grato em tê-la sempre comigo, trazendo sua sabedoria e delicadeza. Te amo! Comemoraremos muitos anos ainda juntos! Conte sempre comigo também!", disse ainda.

"Ô meu amor, que lindo! Sigamos juntos, sempre! Te amo", se derreteu Malu nos comentários. "Malu querida tudo de melhor @maluvalleoficial", parabenizou Ingrid Guimarães. "Amizade Linda. Lembram muito o Paulo Gustavo, amo", "Linda essa amizade de vocês!! Que Deus os abençoe!!", disseram os internautas.

Confira a homenagem de Thales Bretas para a amiga Malu Valle:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Thales Bretas assume affair com cantor Silva

Thales Bretas está vivendo um novo romance! Um ano após a morte de seu marido, Paulo Gustavo, o médico assumiu um relacionamento com o cantor Silva (34). Em entrevista ao jornal Extra, o viúvo do humorista contou que está indo devagar com o relacionamento: "Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar", disse ele. Esta foi a primeira vez que o dermatologista assumiu um relacionamento publicamente após a morte de Paulo, que faleceu em 2021, em decorrência da covid-19.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!