Alane Dias está em fase de testes para duas novelas da Globo, diz colunista

Ex-BBB 24, Alane Dias tem participado de testes para duas novelas da TV Globo e resultados devem sair em breve, segundo colunista

Ao que tudo indica, o sonho de Alane Dias está cada vez mais próximo de ser realizado! Segundo informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, a ex-BBB 24 está em fase de testes para novelas da TV Globo.

De acordo com fontes de dentro da emissora, divulgados pela colunista, o primeiro teste foi feito para Mania de Você, a próxima novela do horário nobre da Globo. Com assinatura de João Emanuel Carneiro, a trama é estrelada por Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes. O resultado dos testes, a princípio, deve sair ainda esta semana.

A bailarina também fez teste para Tutti Frutti, próxima novela das 18h, que deve substituir No Rancho Fundo e estrear em novembro deste ano. Ainda segundo informações da coluna, Alane está investindo firme na preparação para os testes. Inclusive, tem encontrado diversos atores da casa em algumas oficinas.

O currículo da ex-sister está sendo analisado por diversas produções da emissora. Segundo apurações da colunista, a TV Globo pretende investir em Alane como atriz, já que ela faz uma linha mais elegante e discreta, no estilo Bruna Marquezine.

Para quem não sabe ou não lembra, Alane Dias tem DRT (Registro Profissional de Atriz) e já foi do meio artístico (teatro) antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Porém, mesmo já tendo formação na área, ela recomeçou aulas de teatro após se mudar para o Rio de Janeiro e deixar o BBB 24. Ainda dentro do reality, ela expressou em diversos momentos o desejo de seguir carreira artística depois do programa.

