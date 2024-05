Alane expõe bastidores de teste para ser bailarina do Faustão: ‘Achei estranho’

Alane Dias, do BBB 24, surpreende ao revelar que recebeu convite inusitado e fez teste para ser bailarina do Faustão; entenda

Participante do Big Brother Brasil 24, Alane Dias surpreendeu ao revelar que recebeu um convite e fez um teste para ser bailarina do Faustão. Durante uma entrevista ao podcast PodDelas, a ex-sister compartilhou detalhes dos bastidores da experiência frustrada, já que acabou sendo rejeitada para dançar no palco do apresentador.

Na conversa com as apresentadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta, a bailarina contou que recebeu o convite através das redes sociais, mas estranhou a abordagem e pensou que pudesse se tratar de algum tipo de golpe: "Me mandaram uma mensagem no Instagram. Falei: 'É fake, não é possível’ e aí eu achei estranho”, iniciou.

No entanto, Alane explicou que uma amiga também recebeu o mesmo convite, por isso, mesmo com medo, elas decidiram participar do teste: “Uma amiga minha também tinha sido convidada, aí ela falou ‘bora’, eu falei ‘bora, se for para ser um sequestro vai ser eu e tu sequestrada, a gente fica lá conversando’”, ela brincou com a desconfiança.

Alane contou que pegou um voo e até almoçou na casa do apresentador, antes de ir para o estúdio e passar pelo teste: “Aí fomos. No fim era verdade. Foi super legal! Tinham várias meninas que iam ser bailarinas também, e nós fomos pra um almoço na casa do Faustão. Parecia que eu estava vivendo um filme!", ela relembrou.

Apesar das expectativas, ela acabou se frustrando com o resultado. "Por algum motivo, não passei. Mas eu tinha arrasado! Estava certa que ia passar, porque, de todas as meninas, a única formada em balé clássico era eu. A minha amiga passou. Acabou que, depois de um tempo, vi que algumas meninas saíram do programa”, lamentou.

"Fiquei arrasada por não ter passado. Voltei para Belém e fiquei mal. Aquela seria a minha chance de me mudar [para São Paulo], eu já teria um trabalho”, disse a bailarina, que acabou recebendo outra oportunidade de aparecer nas telinhas no reality show. Vale lembrar que Alane não foi a única sister a tentar integrar o balé de Fausto Silva.

Isso porque Beatriz Reis teve seu nome envolvido em uma polêmica fora do confinamento depois que internautas resgataram fotos em que ela aparece no balé do apresentador. Por isso, sua equipe decidiu se manifestar e esclareceu que a sister participou de um teste para ser bailarina, mas também acabou sendo reprovada.

Alane surpreende ao revelar quem se aproximou após BBB 24:

A ex-participante do BBB Alane Dias surpreendeu ao revelar brother que se aproximou após o fim da 24ª edição do Big Brother Brasil. Ainda durante sua participação do podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta, a dançarina contou que passou a ser amiga de MC Binn após o programa da Globo; saiba mais.