BBB 24: Equipe de Beatriz esclarece após fotos de passado 'secreto' virem à tona

Pipoca fake? Equipe de Beatriz esclarece rumores após internautas resgatarem cliques de Beatriz no balé de programa do Faustão na Band

A vendedora Beatriz entrou no reality show da Globo como anônima pelo grupo Pipoca e já está conquistando os holofotes do Big Brother Brasil 24. Mas na última quarta-feira, 17, a sister teve seu nome envolvido em uma polêmica fora da casa depois que internautas resgataram fotos em que ela aparece no balé do Faustão na Band.

Entre os cliques, que foram publicados no próprio perfil da participante no Instagram, Beatriz aparece sorridente ao lado de várias bailarinas da atração. A jovem também compartilhou um registro posando com um figurino azul no camarim da emissora do apresentador. Na legenda, ela deu a entender que participou do programa.

“Dia de muita produção! Emoção! E uma experiência mágica! Faustão na Band”, escreveu Bia, que também marcou o estúdio da TV Bandeirantes na localização. Nas redes sociais, o público do reality questionou se a vendedora teria, de fato, participado da atração e levantou a preocupação de que isso pudesse ser uma trapaça com o grupo de anônimos.

A equipe de Beatriz decidiu se manifestar sobre os rumores e esclarecer que a sister não participou do balé do apresentador famoso ao portal Vai Desmaiar: “Na verdade, ela fez um teste e não passou, mas ficou muito feliz com a experiência. E agora provavelmente ela irá no domingão como convidada né, mores”, disseram no X, antigo Twitter.

A adm da Bia esclareceu que ela não foi bailarina do Faustão. Na verdade, ela fez um teste e não passou, mas ficou muito feliz com a experiência. E agora provavelmente ela irá no domingão como convidada né, mores? 🎉 pic.twitter.com/EEih1oNGep — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 18, 2024

Vale lembrar que apesar de ser formada em Teatro, Bia não trabalha como atriz e sim como vendedora. Caçula de cinco irmãos, ela cresceu ajudando seus pais, que são camelôs. Antes de entrar no reality show, Beatriz também trabalhava como influenciadora e divulgava comércios de vestuário no bairro do Brás, em São Paulo.

Com seu trabalho, ela contou que consegue ajudar a pagar uma ou duas contas atrasadas em casa, mas que quer ir mais longe: “Quero muito pagar um tratamento para meu pai, que tem problema com álcool, pagar o dentista para minha mãe, que tá sem os dentes. Quero poder honrar meus pais, que acreditaram no meu sonho”, Bia contou em sua apresentação ao reality.

Beatriz e Lucas Henrique tem conversa séria:

Depois de trocarem farpas no Jogo Sincerão do BBB 24, Lucas Henrique e Beatriz tiveram uma conversa séria nesta terça-feira, 16. O rapaz pediu desculpas para a sister após chamá-la de ‘biscoiteira' no programa ao vivo. O brother também foi responsável por colocar a sister na berlinda, e eles tiveram um atrito durante a dinâmica.

"Tudo que você falou pra mim... entendi é o seu jeito. Eu tive uma interpretação equivocada sobre você. Acho que errei no jogo, fiz uma jogada errada e assumo as consequências disso. Sei que por conta disso posso ser seu alvo, posso ser mal visto lá fora e tudo bem, eu vou assumir", disse Lucas, que também recebeu um pedido de desculpas de Bia.