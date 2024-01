BBB24: Beatriz é vendedora e sonha em mudar a vida da família: ‘Quero honrar'

Confirmada no grupo pipoca do BBB24, Beatriz trabalha como vendedora, sonha em ser atriz e nunca namorou; saiba tudo sobre ela

Beatriz entrou no confinamento do Big Brother Brasil cheia de sonhos! A mais nova integrante do grupo Pipoca trabalha como vendedora e é aspirante a atriz. Ela contou que entrou no programa para transformar a vida em família e descartou a chance de viver um romance, já que nunca namorou na vida. Que tal conhecer mais sobre ela?

A morena, que é natural de Guarulhos, São Paulo, tem apenas 23 anos. Apesar de ser formada em Teatro, não trabalha como atriz e sim como vendedora. Caçula de cinco irmãos, ela cresceu ajudando seus pais, que são vendedores nas ruas. Antes de entrar no reality, Beatriz trabalhava no comércio de vestuário no bairro do Brás

“Atualmente, tô no Brás. Cheguei fazendo vídeo, divulgando as mercadorias dos lojistas de graça. Fui conseguindo meus clientes e, hoje, tô conseguindo ajudar um pouco a minha família”, disse a jovem, que trabalha divulgando os comércios da região com vídeos bem-humorados em suas redes sociais.

“Cheguei no Brás com pouco mais de mil seguidores, agora tô com quatro mil. Muito pouco, mas foi ali suando no asfalto. Fico tão feliz quando as pessoas falam que me acompanham ou que compraram por minha causa. Já ajudei uma cliente a vender R$ 9 mil”, contou Beatriz, que quer ganhar o prêmio milionário para ajudar a família.

Com seu trabalho, ela contou que consegue ajudar a pagar uma ou duas contas atrasadas em casa, mas que quer ir mais longe: “Quero muito pagar um tratamento para meu pai, que tem problema com álcool, pagar o dentista para minha mãe, que tá sem os dentes. Quero poder honrar meus pais, que acreditaram no meu sonho”, contou.

No passado, os pais de Beatriz pausaram uma obra em casa para que ela pudesse realizar o sonho de cursar teatro. Além da possibilidade de ajudar a família, a jovem também quer ‘beijar’, mas não pretende se envolver: “Nunca namorei. Sou muito assim, falante e tudo, mas não conheci ninguém que me interessasse para namorar”, disse.

“Me sinto uma joia preciosa e engraçada ao mesmo tempo. Sei que sou mais mulher, não sou muito menininha. Adoro atiçar, dar uns beijos, mas sou focada. Se não aparecer uma pessoa que vai somar comigo, rapa fora. Não vai atrapalhar meus sonhos. Uma hora vai acontecer”, contou a mais nova confinada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Comprometido, Pipoca Lucas Pizane diz que ‘proibido é mais gostoso’

Ao contrário de Beatriz, Lucas Pizane pode estar aberto para o romance! O novo integrante do grupo pipoca do Big Brother Brasil, chegou causando alvoroço. Aos 22 anos, o cantor, mesmo comprometido, não descarta a chance de viver um relacionamento na casa mais vigiada do país; saiba mais sobre o cantor, que causou ao declarar que ‘proibido é ainda mais gostoso’.