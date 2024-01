BBB 24: Estão em paz? Lucas Henrique e Beatriz têm conversa séria

Após discussão durante o Jogo Sincerão, Lucas Henrique procura Beatriz e pede desculpas por chamá-la de ‘biscoiteira' no BBB 24

Depois de trocarem farpas no Jogo Sincerão do BBB 24, Lucas Henrique e Beatriz tiveram uma conversa séria nesta terça-feira, 16. O rapaz pediu desculpas para a sister após chamá-la de ‘biscoiteira' no programa ao vivo.

"Tudo que você falou pra mim... eu entendi que é o seu jeito. Eu tive uma interpretação equivocada sobre você. Acho que errei no jogo, fiz uma jogada errada e assumo as consequências disso. Sei que por conta disso posso ser seu alvo, posso ser mal visto lá fora e tudo bem, eu vou assumir essa consequência", disse ele.

Ele ainda completou: "Quero te pedir desculpa pela forma que eu posso ter te magoado pelo que eu falei. Fiquei muito mal de ter te chamado para fazer, porque eu nem sei se achava isso realmente de você".

Por sua vez, Beatriz aceitou as desculpas e disse que ficou chateada ao ser indicada pelo líder para o paredão. "Fiquei muito magoada pelo seu voto, porque você não era minha prioridade. Eu realmente não esperava. Mas eu entendo também. Peço também desculpas, porque não foi só você que falou em relação ao show. E agora eu entendi, porque eu acredito que eu ia para o Paredão mesmo que você não me colocasse. Pela casa, eu acredito que eu ia ser o alvo dessa vez, por esse motivo do show", afirmou.

Saiba como foi a formação do Paredão da rodada

Na noite do último domingo, 14, os participantes foram surpreendidos com uma nova formação de paredão após Lucas Henrique vencer a terceira prova do Líder da edição. Após o encerramento da votação, Beatriz, Lucas Pizane e Davi foram para a berlinda e disputam a votação do público para continuarem no jogo.

Ao vivo, Beatriz foi indicada direto à zona de risco por Lucas Henrique. Tadeu Schmidt, então, pediu para o líder realizar um sorteio e explicou que seis brothers não votariam em um primeiro momento. Assim, Nizam, Rodriguinho, Juninho, Lucas Luigi, Raquele e Matteus seguiram sem votar.

Na sequência, o apresentador chamou os brothers ao confessionário para o voto fechado. Lucas Pizane e Alane foram os participantes mais votados da casa e, com isso, o líder precisou desempatar, colocando o colega na berlinda

Por fim, os seis participantes vetados no sorteio precisaram escolher em consenso o terceiro emparedado da noite e indicaram Davi, que completou o paredão triplo.