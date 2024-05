Rafaella Justus dá risada com ideia de valsa difícil para seu irmão

Preparando sua festa de 15 anos, Rafaella Justus surpreendeu seu irmão com uma ideia de valsa difícil para ele dançar com ela

A jovem Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, está se divertindo com a preparação para sua festa de 15 anos, que acontecerá em breve. Inclusive, ela já começou a escolher como será a valsa durante o evento.

Porém, ela teve uma ideia difícil para o momento da dança com seu irmão, Ricardo. Rafaella deu a sugestão para ele pegá-la no colo e levantá-la até os ombros.

O momento foi registrado pela cunhada, Fran, que se divertiu ao flagrar o momento em que Rafaella dava risada ao mostrar o vídeo com a ideia da dança. O rapaz não gostou da ideia e até brincou: “Vou quebrar as costas e morrer junto”.

Assista ao vídeo:

Rafa Justus sugere dança 'diferentona' para valsa com o irmão, Ricardo, na sua festa de 15nos pic.twitter.com/mRXCQsQlg3 — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) May 23, 2024

Ticiane Pinheiro fala sobre festa de 15 anos de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre o aniversário de 15 anos de sua primogênita Rafaella Justus, do antigo casamento com Roberto Justus. Faltando alguns meses para o dia da grande festa, a famosa falou sobre os preparativos e refletiu sobre o tempo ter passado rápido.

Acompanhando a herdeira em vários bailes de debutantes, a esposa de César Tralli disse que já está emocionada só de ir aos eventos das amigas da filha. A loira ainda falou que estão na fase de reuniões para decidir os detalhes do evento que promete ser um festão luxuoso de alto nível.

"Minha menina linda está uma mocinha. A Rafa esse ano vai fazer 15 anos, o tempo passa rápido demais. Estamos na fase de ir em festas das amigas que estão comemorando seus 15 anos e jajá sou eu festejando com ela essa data tão especial. Eu já me emociono nas festas das amiguinhas , imagine na dela ... Estamos na fase de reuniões para a escolha das coisas para fazer do jeitinho que ela quer e merece...", contou e deu mais detalhes. Veja mais aqui.