Filha de Cesar Menotti comemora aniversário com festa luxuosa

Maitê, a filha do cantor Cesar Menotti, ganhou uma festa luxuosa para comemorar o seu aniversário de seis anos

Maitê, filha do cantor Cesar Menotti e Theonília, completou seis anos de vida e para comemorar a data especial, ela ganhou uma festa luxuosa com o tema 'Jardim das Festas'. No feed do Instagram, os papais mostraram os detalhes da celebração e revelaram que a menina que escolheu todos os detalhes.

"Aniversário da nossa princesa @tetemenotti. "Jardim das fadas!!! Mamãe eu já me decidi este é o tema da minha festa de aniversário de 6 anos!" Assim me disse @tetemenotti. Já com todos os detalhes definidos na sua cabeça: "Quero as cores rosa, verde água e lilás, borboletas e muito glitter para ser o pó das Fadas..." e daí eu entrei neste sonho junto com ela e com o @cesarmenotti", contou.

"Sonhamos e fomos atrás do lugar ideal para este jardim das fadas. E de todos os parceiros que cada um a seu modo contribuiu para este sonho de Festa acontecer. Gratidão e o que me define ver a Maitê feliz me transborda a alma de alegria. Viva os 6 anos desta princesa que merece tudo de mais incrível na vida. Mamãe é Papai farão o que for necessário para que tenha uma infância cheia de boas memórias!!", completou.

Confira:

Cesar Menotti doa todo guarda-roupa para as vítimas do RS

O cantor Cesar Menotti, da dupla com Fabiano, usou as redes sociais para contar uma atitude que teve para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. No Instagram, ele postou um vídeo falando sobre a necessidade de doar roupas plus size, ou seja, de tamanhos maiores, e revelou que doou todas as peças de seu guarda-roupa.

"Eu não sou de divulgar qualquer caridade que eu faço, não porque acho certo ou errado, mas é o meu perfil mesmo, mas neste momento acho importante dizer para que saibam da necessidade e também isso possa sensibilizar outras pessoas", começou ele.

"Tem algo especial que é preciso doar. Eles estão precisando de roupas plus size. Tem muitas pessoas lá, gordinhos, gordinhas, pessoas que estão acima do peso que as doações não servem. Isso é muito triste. Então, eu resolvi dar o exemplo de doar todo o meu guarda-roupa, todas essas peças, roupas de frio, calçados", revelou. Saiba mais!