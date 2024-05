Cesar Menotti doa todo guarda-roupa para as vítimas do RS: "Estão precisando"

O cantor Cesar Menotti contou as vítimas das enchentes estão precisando de roupas plus size, por isso decidiu doar seu guarda-roupa

O cantor Cesar Menotti, da dupla com Fabiano, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para contar uma atitude que teve para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. No Instagram, ele postou um vídeo falando sobre a necessidade de doar roupas plus size, ou seja, de tamanhos maiores, e revelou que doou todas as peças de seu guarda-roupa.

"Eu não sou de divulgar qualquer caridade que eu faço, não porque acho certo ou errado, mas é o meu perfil mesmo, mas neste momento acho importante dizer para que saibam da necessidade e também isso possa sensibilizar outras pessoas", começou ele.

Após contar que ele e o irmão contribuíram financeiramente e também emprestaram o avião particular para levar às doações para o estado, Cesar falou sobre sua decisão de doar as peças de roupa e também pediu a ajuda dos fãs.

"Tem algo especial que é preciso doar. Eles estão precisando de roupas plus size. Tem muitas pessoas lá, gordinhos, gordinhas, pessoas que estão acima do peso que as doações não servem. Isso é muito triste. Então, eu resolvi dar o exemplo de doar todo o meu guarda-roupa, todas essas peças, roupas de frio, calçados", revelou.

E acrescentou: "Além disso, estou entrando em contato com pessoas que produzem roupas plus size para que eu possa fazer uma compra rápida para atendar essa demanda. E se você aí também tem na sua casa algumas roupas plus size, encaminhe para alguma campanha séria do Rio Grande do Sul", pediu ele.

Confira o vídeo:

