Paolla Oliveira esbanja beleza ao lado de Nanda Costa nos bastidores de série

A atriz Paolla Oliveira abriu o álbum de fotos dos bastidores das gravações da série 'Justiça 2', que atua com Nanda Costa

Paolla Oliveira usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para dividir alguns registros dos bastidores das gravações da série Justiça 2, do Globoplay.

Em um dos cliques postados no feed do Instagram, a atriz aparece de maiô na paia ao lado de Nanda Costa, com quem protagonizou cenas quentes na trama. Ela também posou com outros colegas de elenco e falou sobre ter realizado o projeto.

"Fico muito feliz cada vez que inicio, mas também quando concluo um trabalho como este. Onde conheço novas pessoas, crio novas relações, posso refletir através do meu trabalho e ainda ver o público sendo atravessado por ele", começou.

Em seguida, a namorada do cantor Diogo Nogueira fez um agradecimento a direção e aos colegas de trabalho. "Sou muito grata por Justiça 2! Obrigada @manueladiasautora, Gustavo Fernández, @nandacosta, @marcellonovaesreal e todos os outros envolvidos nesse projeto que não tive o prazer de contracenar, mas que tenho certeza de que ainda nos encontraremos."

Por fim, Paolla avisou que todos os episódios da série já estão disponíveis no Globoplay. "Tudo isso para dizer que hoje o último bloco de Justiça 2 já está disponível no @globoplay", finalizou a publicação.

Confira:

Paolla Oliveira mostra sua sósia

A atriz Paolla Oliveira reagiu ao ver que tem uma sósia. Nos últimos dias, a famosa ficou sabendo de uma moça que foi comparada com ela e entrou na brincadeira. Recriando o registro de Marina Guimarães, ela questionou se realmente se parecem.

Para ficarem bem parecidas, a namorada de Diogo Nogueira colocou uma regata laranja e fez a mesma pose para a selfie. Fazendo carão, a artista perguntou o que seus seguidores achavam colocando uma enquete. "E aí, parece ou não?", perguntou a atriz ao compartilhar a colagem delas. "Então quer dizer que vocês encontraram uma sósia minha? É demais se eu falar que ela é linda? [risos] Não, né? Vamos ver se isso procede?", brincou Confira!