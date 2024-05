Erika Schneider usa decote profundo e cravejado no Festival de Cannes

Prestigiando o Festival de Cannes 2024 na França, Erika Schneider usa decote profundo em vestido cravejado no evento internacional; confira o look!

A dançarina Erika Schneider está na França para prestigiar o Festival de Cannes 2024. Nesta quinta-feira, 23, a ex-bailarina do Faustão participou de um jantar beneficente da amfAR (American AIDS Foundation Research) e apostou em look poderoso para a ocasião.

No tapete vermelho do evento, a famosa apareceu com um lindo vestido preto de decote profundo e enorme fenda, que deixou sua belíssima perna em evidência. O modelito da coleção FW2024 de Philipp Plein é cravejado de cristais austríacos e é avaliado em cerca de R$ 69 mil.

Para combinar com o visual marcante, Erika optou por deixar o cabelo bem puxado para trás, além de apostar no clássico batom vermelho para dar um toque especial. Em seu perfil oficial do Instagram, ela mostrou os bastidores de seu preparo para o jantar, além dos detalhes de seu vestido chiquérrimo.

"Que honra participar desse evento, em apoio à conscientização e luta contra a AIDS", escreveu a dançarina na legenda da publicação.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Schneider 🇧🇷 (@erikaschneider)

Erika Schneider relata fuga de motorista que tentou extorqui-la

No último dia 17, a dançarina Erika Schneider passou por uma situação delicada e assustador. A famosa esteve em Nova York para um evento e acabou tento que fugir de um carro de um motorista de aplicativo que tentou extorqui-la durante corrida.

A ex-dançarina do Faustão estava acompanhada da influenciadora Isadora Coelho quando passou pelo momento de terror. "Fomos para o evento da Forbes e eu pedi um carro por aplicativo. Só que a gente chegou em um lugar que não era o nosso destino. Ele cancelou a corrida e continuou andando com a gente", contou Erika, que foi complementada pela amiga. "Ele falou que chegou e não queria parar", disse Isadora.

A bailarina disse o motorista cancelou a corrida e tentou extorqui-la em troco de parar o carro. "Não queria parar. Começou a dar várias voltas. Ele pediu mais dinheiro para a gente. Só que eu não estava com dinheiro. Só com cartão. Ele começou a dar várias voltas", contou ela.

Erika ainda falou sobre o terror que sentiu no momento, mas que começou a gravar escondida o que estava acontecendo no carro. A situação somente foi resolvida quando o motorista destravou as portas do carro, e as amigas decidiram fugir.

"Nessa hora, eu fiquei assim: 'Ferrou'. Ele pediu dinheiro e a gente se fez de sonsa (...) Quando eu vi que ele destravou e que estava no trânsito, eu falei: 'Abre a porta e desce'. Ele começou a buzinar e falar algo, mas a gente saiu correndo", relatou Erika, que depois chegou com Isadora ao evento a pé.