Henrique Fogaça adianta novidades do Masterchef: 'De volta com força total'

Em entrevista à CARAS Brasil, o chef Henrique Fogaça comemora uma década de Masterchef Brasil e avalia retorno ao reality

Na próxima terça-feira, 28, estreia a décima primeira temporada do Masterchef Brasil, o programa completa 10 anos no ar. Em entrevista à CARAS Brasil, o chef de cozinha Henrique Fogaça (50) adianta algumas novidades dessa edição do reality: "De volta com força total".

Henrique Fogaça marcou presença em praticamente todas as temporadas do Masterchef Brasil, apenas no ano passado que ele precisou se afastar por motivos pessoais. Mas, agora, o chef de cozinha garante que está pronto para retornar como jurado da atração.

"O Masterchef é algo muito importante, muito legal na minha vida. No ano passado, eu precisei me afastar de uma temporada por problemas de saúde, foi muito bom para eu conseguir ajustar algumas coisas, até com algumas questões familiares também. E, agora, eu estou de volta com força total para a gente seguir por mais cinco, dez anos pela frente", declara.

Com relação a longevidade do Masterchef Brasil, o chef de cozinha avalia que a inovação é um dos segredos pela popularidade do programa. Henrique Fogaça comenta que o reality está elevando toda cultura brasileira através da gastronomia.

"Tenho certeza que, nós como jurados, temos cada um perfil diferente, um tipo de cozinha diferente, a Ana Paula Padrão que apresenta muito bem o programa, os tipos de provas que em cada temporada são diferentes. Então é essa inovação. Estamos sempre trazendo muito conhecimento, quem assiste acabou tendo esse contato maior com a gastronomia", avalia.

"A gente vive num país que é imenso, tem uma regionalidade muito grande de ingredientes, então, é trazer conhecimento e cultura através da gastronomia", complementa. Fogaça também adianta algumas novidades dessa temporada do programa: "O bicho vai pegar, provas bem dinâmicas e trágicas", brinca.

RECEITA DE SUCESSO

Para celebrar uma década na TV, a nova edição do Masterchef Brasil começará com uma pegada bem brasileira. Além disso, o reality promete grandes surpresas. Logo nos primeiros episódios, o público vai se deparar com embates regionais que darão a chance dos candidatos de mostrarem a tradição de seus respectivos estados com pratos repletos de criatividade.

Convidados famosos, que se declaram fãs do programa, vão ajudar o júri a escolher quem merece garantir o avental. Entre os nomes estão Carlinhos Maia, Gkay, Catia Damasceno, Oli Natu, Jooj Natu, Edelson Ribeiro (Sobrevivente), Tainá Costa, Juju Salimeni, Vittor Fernando, Arthur Paek, Leonardo Bagarollo, Rafa Chalub (Esse Menino), Enaldinho, Jon Vlogs, Luiza Possi e Matheus Costa.

A 11ª temporada do Masterchef Brasil estreia na próxima terça-feira, 28, às 22h30, na Band TV. A atração também é exibida toda sexta-feira a partir de 31 de maio, às 19h, no canal Discovery Home & Health e na Max Brasil.

