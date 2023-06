Henrique Fogaça celebra seu retorno como jurado do MasterChef Brasil

Após uma pausa breve, Henrique Fogaça volta a gravar como jurado do MasterChef Brasil e mostra foto no estúdio

O chef de cozinha Henrique Fogaça está de volta ao posto de jurado do MasterChef Brasil, da Band. Nesta quinta-feira, 8, ele contou que já começou a gravar a temporada com participantes profissionais nos estúdios da emissora e mostrou a foto para seus fãs.

No Instagram, o cozinheiro surgiu sorridente ao usar o look preto e branco. “Começaram os trabalhos. Em breve, a nova temporada do MasterChef Profissionais”, disse ele na legenda.

Vale lembrar que Fogaça se afastou do reality culinário por uma temporada. A decisão do afastamento dele foi anunciada em fevereiro deste ano. Na época, ele contou que iria ficar alguns meses longe da atração para cuidar de questões pessoais.

“Sou muito grato por tudo que vivo com essa grande família. Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito à família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano. Reforço que é apenas uma pausa, nos veremos de novo muito em breve”, disse ele.

Na atual temporada que é exibida na Band, com participantes amadores, Fogaça foi substituído pelo chef Rodrigo Oliveira. Vale lembra que Fogaça está no MasterChef desde a primeira temporada em 2014.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henrique Fogaça (@henrique_fogaca74)

Paola Carosella relembra críticas na época do MasterChef

A ex-apresentadora do reality culinário 'Masterchef', Paola Carosella, falou sobre as dificuldades que teve ao entrar para o time de jurados. Ela ficou sete anos à frente da atração. No Flow Podcast, a chefe contou sobre a experiência.“Eu fiquei sete anos maravilhosos, me diverti muito e aprendi muito. Quando eu cansei, eu saí. Eu entrei no MasterChef e não fazia a mínima ideia do que estava fazendo. Eu entrei por adorar desafios e entrei com muito medo“, confessou.

“Eu era uma nerd, cozinheira nerd, ficava na cozinha o tempo todo. Um cozinheiro na TV, ele é visto de uma maneira ruim pelos meus colegas. Você não está mais na cozinha do seu restaurante, foi muito incômodo esse primeiro ano”, disse sobre o estereótipo do cozinheiro de reality show.

“Eu não sabia o que estava fazendo e era um papel dirigido pelo diretor do programa. Eu era muito insegura das críticas. Dava para ser como eu mesma, mas eu não sabia ser! Eu apanhei muito no MasterChef e cada ano representou um desafio diferente", disse ela, que muitas vezes foi colocada como carrasca pelos telespectadores.