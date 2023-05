Paola Carosella sofre acidente doméstico e vai parar no hospital

Chef de cozinha Paola Carosella sofre acidente doméstico e não comparece às gravações do programa 'Papo de Segunda', do canal GNT

Durante participação no programa Papo de Segunda, do canal GNT, na segunda-feira, 01, a chef de cozinha Paola Carosella (50) revelou que sofreu um acidente doméstico.

Após o perrengue, ela não pôde comparecer à gravação e apareceu somente por chamada de vídeo. Se preparando para estreia de seu programa, Alma de Cozinheira, a famosa explicou o que aconteceu e disse que tropeçou na mochila da filha Francesca, de 12 anos, no último sábado, 29.

"Ano passado fui parar no hospital três vezes. Esse ano é a segunda. Em janeiro, quebrei o dedo do pé e agora chutei a mochila da minha filha que estava no lugar errado, bem no corredor", revelou Paola. "Quebrei o mesmo dedo no mesmo lugar. Fui de volta para o pronto-socorro", acrescentou.

Carosella falou que ainda tentou embarcar para o Rio de Janeiro a trabalho. "Eu disse ao médico que tinha de ir para o Rio de Janeiro, e ele respondeu: ‘Tem que ser de cadeira de rodas’. Eu liguei para produção [do Papo de Segunda], e eles me ofereceram essa saída. A realidade é que eu trabalho muito e um dos problemas que tenho é parar um pouco".

A chef ainda comentou que tem problemas para dar uma pausa nos compromissos profissionais. "Às vezes, quando entro em um ritmo de trabalho, entro de um jeito muito enlouquecedor. Não vejo nem quando tem coisas na minha frente. Acontece muito comigo. Eu paro dessa forma".

"É algo que até falei na terapia, e a terapeuta devolveu: 'Mas não seria legal parar, não porque vai para o hospital, mas porque vai tirar uma semana de férias?'. Mas não aprendi", finalizou ela.

Paola Carosella celebra um ano ao lado do namorado

Recentemente, Paola Carosella comemorou que seu relacionamento com o seu namorado, o diretor e fotógrafo Manuel Sá completou um ano! Em suas redes sociais, a famosa fez uma linda declaração para o amado, junto com um álbum de fotos dos dois pombinhos.

“Um ano inteiro de vida gostosa ao teu lado Manuel Sá, meu amor, meu homem, meu gato, meu baiano arretado que passa frio com 34 graus e toma sol de pijama. Por muitos mais anos assim, tão respeitosos, honestos, verdadeiros, juntos, divertidos e cheios de amor. Te amo Manuel, Manu, Manolito (só precisamos resolver o negócio da gaveta)", escreveu.

“Um ano que passou assim, fazendo meu coração pular quando menos espero. Onde vivemos o presente todos os dias tão juntos, com tanto carinho e amor. Por todos os anos assim do seu lado. Te amo, Manteiguinha, Paola. E em minha defesa, como bom baiano, só tiro o pijama quando o sol não fica com meia hora pra aparecer. (já sei o que fazer com a gaveta rs)", retribuiu Manuel nos comentários.