Paola Carosella celebra um ano ao lado do namorado: ‘Meu amor, meu homem’

Chef de cozinha e apresentadora Paola Carosella completa 1 ano de relacionamento com Manuel Sá

Nesta sexta-feira, 14, a chef de cozinha e apresentadora Paola Carosella (50) comemorou que seu relacionamento com o seu namorado, o diretor e fotógrafo Manuel Sá completou um ano! Em suas redes sociais, a famosa fez uma linda declaração para o amado, junto com um álbum de fotos dos dois pombinhos.

“Um ano inteiro de vida gostosa ao teu lado Manuel Sá, meu amor, meu homem, meu gato, meu baiano arretado que passa frio com 34 graus e toma sol de pijama. Por muitos mais anos assim, tão respeitosos, honestos, verdadeiros, juntos, divertidos e cheios de amor. te amo Manual, Manu, Manolito (só precisamos resolver o negócio da gaveta)”, escreveu a chef de cozinha, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Um ano que passou assim, fazendo meu coração pular quando menos espero. Onde vivemos o presente todos os dias tão juntos, com tanto carinho e amor. Por todos os anos assim do seu lado. Te amo, Manteiguinha, Paola. E em minha defesa, como bom baiano, só tiro o pijama quando o sol não fica com meia hora pra aparecer. (já sei o que fazer com a gaveta rs)”, retribuiu Manuel, nos comentários da postagem.

E claro que o fotógrafo não iria deixar a data tão importante passar em branco. “Um ano de muito amor. De carinho, de cuidado, de paciência. De dividir tudo com ela, até a gaveta. Faz silêncio no mundo quando sinto sua presença. Te amo, Paola”, escreveu em uma publicação em seu perfil. “Meu amor, eu te amo, mas essa gaveta caótica eu não divido não, ela é todinha só para você”, respondeu Paola, nos comentários da postagem.