Paola Carosella fala sobre críticas e dificuldades da época do Masterchef

Após sete anos no reality culinário Masterchef, Paola Carosella falou sobre o motivo de ter deixado a atração

A ex-apresentadora do reality culinário 'Masterchef', Paola Carosella, falou sobre as dificuldades que teve ao entrar para o time de jurados. Ela ficou sete anos à frente da atração.

No Flow Podcast, a chefe premiada, que começou a carreira aos 18 anos, contou sobre a experiência.“Eu fiquei sete anos maravilhosos, me diverti muito e aprendi muito. Quando eu cansei, eu saí. Eu entrei no MasterChef e não fazia a mínima ideia do que estava fazendo. Eu entrei por adorar desafios e entrei com muito medo“, confessou.

“Eu era uma nerd, cozinheira nerd, ficava na cozinha o tempo todo. Um cozinheiro na TV, ele é visto de uma maneira ruim pelos meus colegas. Você não está mais na cozinha do seu restaurante, foi muito incômodo esse primeiro ano”, disse sobre o estereótipo do cozinheiro de reality show.

“Eu não sabia o que estava fazendo e era um papel dirigido pelo diretor do programa. Eu era muito insegura das críticas. Dava para ser como eu mesma, mas eu não sabia ser! Eu apanhei muito no MasterChef e cada ano representou um desafio diferente", disse ela, que muitas vezes foi colocada como carrasca pelos telespectadores.

A chefe contou como resolveu pedir as contas: "Eu tava sentada em uma cadeira e do lado tava a Ana Paula Padrão [apresentadora da atração] e eu tava muito preocupada. Ela olhou para mim e perguntou: ‘você não é feliz?’. Isso me bateu de um jeito! Ela falou: ‘se você não tá curtindo o que tá fazendo, é melhor não fazer mais, né?’. Na hora, eu olhei ao redor e eu pensei o que estava acontecendo para que eu não curtisse aquele momento. Eu reparei que eu tinha correntes com as críticas”. Atualmente ela é contratada dos canais Globo.

