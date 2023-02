Henrique Fogaça deixa o time de jurados do 'Masterchef'

Jurado do 'Masterchef' desde 2014, Henrique Fogaça anuncia afastamento por “questões pessoais”. Conheça o novo chef da equipe!

Henrique Fogaça (48) não fará parte da nova temporada 'Masterchef ', reality da Band. Na manhã desta quinta-feira, 2, o chef que comanda os restaurantes de sucesso ‘Sal Grosso’ e 'Cão Véio’, anunciou o afastamento por meio das redes sociais. Em sua declaração, Fogaça agradeceu o time e explicou que precisa de um período para lidar com questões pessoais, que envolvem principalmente sua família.

A publicação veio acompanhada de uma foto com a equipe do Masterchef: “O Masterchef pra mim tem sido mais que um programa, é uma família, e faz parte da minha vida, e sou muito grato por tudo que vivo com essa grande família. Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano.”, o chef revelou.

Fogaça também agradeceu o apoio que recebeu nos quase 10 anos como jurado: “Aos fãs que me acompanham na atração desde 2014, agradeço todo carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, e reforço que é apenas uma pausa, nos veremos de novo muito em breve. Aproveito também para tornar público meu agradecimento à emissora BAND e à Marisa Mestiço, que entenderam a necessidade de uma pausa nesse momento.”, disse com carinho.

Henrique concluiu dando boas-vindas ao novo jurado do Masterchef Brasil, o chef Rodrigo Oliveira (42), que está a frente da cozinha do "Mocotó", bar e restaurante de comida sertaneja: "Por fim, dou as boas-vindas ao Rodrigo Oliveira, sinta-se acolhido, chef", escreveu Fogaça.

Rodrigo participará da 10ª temporada do programa, ao lado de Erick Jacquin (58) e Helena Rizzo (45), e em seu Instagram, falou sobre a nova empreitada como jurado: “Espero que seja uma temporada linda e enriquecedora pra todos nós e que a família, a quebrada e o nordeste se sintam bem representados”, além de cumprimentar Fogaça: “Chef, te esperamos de volta!”, disse.

Relembre: Henrique Fogaça foi afastado das gravações do MasterChef

Em junho do ano passado, Henrique Fogaça também precisou se ausentar do 'Masterchef +', uma temporada dedicada aos cozinheiros com 60 anos ou mais. Mas o período foi breve e o afastamento se deu porque o chef testou positivo para a covid-19. Em pouco tempo, Fogaça se recuperou e voltou a integrar a equipe do reality culinário.