Henrique Fogaça é afastado das gravações do MasterChef+

Henrique Fogaça precisa se afastar das gravações do reality MasterChef+ e a Band escala substitutos

O chef de cozinha e jurado Henrique Fogaça (48) precisou faltar em algumas gravações do reality show MasterChef+, que é a disputa para cozinheiros com mais de 60 anos de idade. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, Fogaça testou positivo para Covid-19 e está com sintomas leves.

Porém, a presença dele nos estúdios do reality show não foi possível e ele precisou ser substituído. A Band chamou chefs convidados para participarem das gravações das seletivas da nova temporada do programa.

Recentemente, Henrique Fogaça elogiou o formato do MasterChef, que está no ar na Band há oito anos e tem boa audiência. “Quando a gente fala de comida, a gente fala com todo mundo. Criança, adolescente, adulto, gente de idade. Todo mundo gosta de comer. Você acaba torcendo pra pessoa, passa raiva, fica feliz, junta a família, começa a mudar seu estilo de vida através do programa e conhecer outros ingredientes. A fórmula foi muito bem feita. Que dure mais bons anos pela frente”, declarou ao site NaTelinha.