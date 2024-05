Ex-BBB Lucas Pizane revela fim do namoro e desabafa: ‘Peço respeito’

Ex-participante do BBB 24, Lucas Pizane usa as redes sociais para revelar fim do namoro e desabafa sobre a separação com Beatriz Esquivel

Na tarde desta quinta-feira, 23, o ex-participante do Big Brother Brasil 24, Lucas Pizane, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre o término do namoro com Beatriz Esquivel. Após sete meses juntos, o cantor revelou que o relacionamento chegou ao fim, destacando que ambos mantêm carinho um pelo outro, e fez um pedido por respeito.

Através de seu perfil no Instagram, Pizane contou que estava recebendo muitas dúvidas sobre o sumiço da namorada e por isso, decidiu abrir o jogo: “Muitos de vocês têm me perguntado nos últimos dias sobre Bia. Em respeito a todo mundo que acompanha e gosta da gente, eu venho comunicar que não estamos mais juntos”, disse o artista.

“Peço respeito pelo nosso momento. É algo que cabe a nós dois. Peço que não criem histórias, não espalhem desinformação, a nossa relação é de muita responsabilidade e carinho um pelo outro. Acho que quando existe amor a gente deseja a felicidade do outro independente de estar junto ou não”, Pizane completou pedindo que não criem especulações.

Por fim, Lucas agradeceu o apoio da ex-namorada em seu confinamento: “Bia que foi uma grande parceira para mim, eu desejo toda a felicidade do mundo e todo amor do mundo, é isso. Obrigada por quem sempre torceu pela gente e um beijo muito especial. Declaro esse assunto agora como encerrado”, ele finalizou o pronunciamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Vale lembrar que Lucas foi eliminado após passar pouco menos que duas semanas no confinamento. Inclusive, depois que deixou o reality show ele não conteve a emoção ao ver a ex- namorada em uma transmissão ao vivo no Bate-Papo BBB: "Eu estou com tanta saudade de você, eu estou tão orgulhosa de você”, disse a loira.

Pizane confessou que não lembrava mais do rosto da amada, mas fez questão de exaltar sua beleza durante o reencontro: "Você é muito linda, irmão. Eu tinha esquecido do seu rosto. Agora eu lembrei. Você é a mais linda do mundo”, o cantor se derreteu pela loira enquanto deixava as lágrimas caírem de saudades da então namorada.

a namorada do pizane soltando “você acha que homem pensa?” depois dele ter sido eliminado kk pic.twitter.com/6c8lp5CtZI — gica (@gigitweeta) January 17, 2024

Lucas Pizane foi apontado como affair de Luana Piovani:

Recentemente, o ex-participante do Big Brother Brasil 24, Lucas Pizane se divertiu ao esclarecer os rumores sobre um suposto romance com uma atriz famosa. Após sua saída do reality show, o cantor foi apontado como affair de ninguém menos que Luana Piovani. No entanto, até o ex-participante ficou confuso com os rumores.

Em seu perfil no Instagram, Lucas abriu uma caixinha de perguntas sobre assuntos variados e foi questionado por uma seguidora sobre o affair: "É verdade que está de caso com a Luana Piovani?". Sem rodeios, o ex-brother admitiu que nem mesmo sabia de onde surgiram as especulações sobre o suposto romance com a atriz famosa.