BBB 24: Lucas Pizane cai no choro ao reencontrar a namorada: “Tinha esquecido”

Terceiro eliminado do BBB 24, Lucas Pizane não conteve as lágrimas e se emocionou ao conversar com a namorada fora do confinamento

Na noite da última quarta-feira, 17, Lucas Pizane deixou a casa mais vigiada do Brasil como o terceiro eliminado do Big Brother Brasil 24. Fora do confinamento, o músico se emocionou ao reencontrar sua namorada, Beatriz Esquivel. Eles conversaram pela primeira vez após o reality show ao vivo durante uma participação surpresa no ‘Bate-Papo BBB’.

Lucas, que foi eliminado após passar pouco menos que duas semanas no confinamento, não conteve a emoção com ao ver a namorada na telinha do programa. Beatriz entrou ao vivo na atração e começou a rasgar elogios ao namorado, que caiu em lágrimas com as declarações: "Eu estou com tanta saudade de você, eu estou tão orgulhosa de você”, disse a loira.

Pizane confessou que não lembrava mais do rosto da amada, mas fez questão de exaltar sua beleza durante o reencontro: "Você é muito linda, irmão. Eu tinha esquecido do seu rosto. Agora eu lembrei. Você é a mais linda do mundo”, o cantor se derreteu pela loira enquanto deixava as lágrimas caírem de saudades da namorada.

Durante sua participação na atração da Globo, Beatriz ainda puxou a orelha do namorado em rede nacional por conta de algumas de suas atitudes no confinamento: “Antes dele ir, eu falei várias vezes: 'Amor, cuidado com o seu jeito boa praça. Presta atenção nos seus posicionamentos. Isso é uma coisa tranquila aqui”, ela contou.

“Mas lá você vai precisar se posicionar, você vai precisar estar em conflito com as pessoas e defender o que você acredita”, disse a jovem, que ainda brincou: “Você acha que homem pensa? Eu te falei isso duas vezes”, Beatriz deu risada ao revelar alguns dos conselhos que deu ao namorado antes dele integrar o elenco do reality show.

a namorada do pizane soltando “você acha que homem pensa?” depois dele ter sido eliminado kk pic.twitter.com/6c8lp5CtZI — gica (@gigitweeta) January 17, 2024

Vale mencionar que Lucas deixou a casa por conta de uma polêmica envolvendo sua falta de posicionamento, como Tadeu Schmidt apontou em seu discurso de eliminação. Pizane foi alvo de críticas por ter participado de uma conversa problemática com Rodriguinho, Nizam e Vinícius, que fizeram comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet.

Em entrevista à CARAS Brasil, Beatriz comentou um pouco sobre a personalidade do ex-brother antes de sua eliminação e revelou como foi a angústia de acompanhar tudo à distância: "Lucas é um menino muito doce, e que não costuma se envolver em conflitos", revelou ela, que tem quatro meses de namoro com o cantor.

Lucas Pizane assume erro em episódio envolvendo Yasmin:

Durante o Bate-Papo BBB, Lucas Pizane se pronunciou sobre a polêmica envolvendo as falas de Rodriguinho e Nizam em relação ao corpo de Yasmin. O ex-brother assumiu o erro: "Eu sabia que eu estava completamente errado em relação a essa omissão. Essa minha fala pra ela foi uma fala de peso na consciência. Frouxidão mesmo, fui frouxo”; ele contou.