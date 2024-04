Ex-BBB Lucas Pizane quebra o silêncio sobre suposto affair com Luana Piovani

Como assim? Lucas Pizane abre o jogo e revela a verdade ao ser questionado sobre suposto romance com Luana Piovani após sair do BBB 24

Na última quarta-feira, 3, o ex-participante do Big Brother Brasil 24,Lucas Pizane se divertiu ao esclarecer os rumores sobre um suposto romance com uma atriz famosa. Após sua saída do reality show, o cantor foi apontado como affair de ninguém menos que Luana Piovani. No entanto, até o ex-participante ficou confuso com os rumores.

Em seu perfil no Instagram, Lucas abriu uma caixinha de perguntas sobre assuntos variados e foi questionado por uma seguidora sobre o affair: "É verdade que está de caso com a Luana Piovani?". Sem rodeios, o ex-brother admitiu que nem mesmo sabia de onde surgiram as especulações sobre o suposto romance com a atriz famosa, que mora em Portugal.

Lucas Pizane nega especulação de affair com Luana Piovani - Reprodução/Instagram

“De onde esse povo tirou isso? Eu namoro gente”, o ex-participante brincou com as especulações e deu risada. Vale mencionar que apesar de ter revelado que namorava, Pizane causou confusão ao dizer que ‘proibido era mais gostoso’ em sua apresentação quando entrou no reality show. No entanto, tudo não passou de uma estratégia de marketing para divulgar o lançamento de uma canção fora do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Pizane 🍕 (@lucaspizane)

Mesmo após sua eliminação, ele segue comprometido com a namorada, Beatriz Esquivel. Vale mencionar também que Luana Piovani também está em um relacionamento sério atualmente. Mais discreta sobre sua vida amorosa, a loira assumiu o relacionamento com o empresário brasileiro radicado em Londres, Lucas Bitencourt, em janeiro de 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Bitencourt (@lucasbitencourt)

Pizane reflete sobre sua passagem pelo BBB 24:

Em participação do evento beneficente 'Noite da Aclamação', organizado por Leo Santana e Lore Improta em Salvador, na Bahia, nesta segunda-feira, 29, o terceiro eliminado do BBB 24, Lucas Pizane, refletiu sobre a sua trajetória no reality show da Globo. Em conversa com a CARAS Brasil, o músico falou sobre seus planos e o que aprendeu com sua participação no programa.

Na conversa, o ex-BBB falou um pouco como está sendo sua vida após a sua saída do programa. "Está sendo muito incrível. Receber o carinho das pessoas que se identificaram, que gostaram de mim, da minha história", afirmou o artista, que ainda falou sobre as oportunidades que teve após o reality show da Globo; confira a entrevista na íntegra.