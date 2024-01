BBB24: Comprometido, Pipoca Lucas Pizane diz que ‘proibido é mais gostoso’

Já chegou causando! Conheça o novo integrante do grupo pipoca, Lucas Pizane, cantor comprometido que não descarta romance no BBB23

O novo integrante do grupo Pipoca do Big Brother Brasil, Lucas Pizane, já chegou causando um verdadeiro alvoroço. Aos 22 anos, o cantor promete aventuras e, possivelmente, até um romance, apesar de viver um relacionamento fechado fora da casa mais vigiada do Brasil. Descubra mais sobre o cantor e o que esperar no programa:

Lucas é natural de uma vila de pescadores em Itaparica, Bahia, mas se mudou com sua família para Salvador ainda na infância. Graças ao trabalho de sua mãe, que é professora, ele teve acesso a boas escolas e é muito grato pela oportunidade. Além disso, ele revelou que teve uma educação rígida. Atualmente, ele é estudante de Produção Cultural.

Seu coração bate forte pela música, e apesar de não ter conquistado a fama antes do reality show, o cantor já participou de duas bandas regionais, 'Os Ninfetos' e 'Lazy'. Enquanto estuda para se tornar produtor musical, ele não para: faz shows na cidade e ainda mantém suas redes sociais movimentadas com seu conteúdo criativo.

O cantor ainda deixou claro que seu coração já tem uma dona, mas que é muito carente e que tudo pode acontecer: “Querer formar casal, eu não quero. Sou muito carente, me apego demais, pode dar problema. Mas a gente nunca sabe, né, pai”, disse o jovem, que ainda afirmou: “Proibido é ainda mais gostoso”. Será que vai ter romance?

Em sua defesa, Lucas explicou que tem muito amor para oferecer: “Eu sempre vou estar apaixonado. Se vier com golpinho para cima de mim, eu já quero apresentar para a minha mãe. Meu erro é amar demais. Sou viciado em amar, gosto de me apaixonar por pessoas. Sou um mau-caráter do bem”, disse o artista que se define como ‘monogâmico em série’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Yasmin Brunet é confirmada no Camarote do BBB24:

Enquanto o público conhece Lucas, outro participante do reality show já foi confimado. A modelo Yasmin Brunet está oficialmente no elenco do BBB 24, da Globo. O nome dela foi anunciado pela emissora na tarde desta sexta-feira, 5, como integrante do Grupo Camarote. Que tal saber curiosidades sobre a vida dela?

Yasmin tem 35 anos, é do Rio de Janeiro e é filha da modelo Luiza Brunet. Ela começou a carreira de modelo aos 13 anos por incentivo de usa mãe famosa. Ela morou por 9 anos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, por causa de sua carreira nas passarelas. Ela é vegana e diz que é competitiva. Além disso, tem uma longa lista de interesses amorosos; saiba tudo sobre a loira.