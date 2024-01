BBB 24: É oficial! Yasmin Brunet está no grupo Camarote

Depois de muita especulação, a modelo Yasmin Brunet é confirmada no elenco do BBB 24. Saiba curiosidades sobre a vida dela

A modelo Yasmin Brunet está confirmada no elenco do BBB 24, da Globo. O nome dela foi anunciado pela emissora na tarde desta sexta-feira, 5, como integrante do Grupo Camarote. Que tal saber curiosidades sobre a vida dela?

Yasmin Brunet tem 35 anos, é do Rio de Janeiro e é filha da modelo Luiza Brunet. Ela começou a carreira de modelo aos 13 anos por incentivo de usa mãe famosa. Ela morou por 9 anos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, por causa de sua carreira nas passarelas. Ela é vegana e diz que é competitiva.

Ela diz que está acostumada a estar em evidência e sabe lidar com a exposição, mas já foi alvo de mentiras sobre sua vida. Ela está solteira e já foi casada com o surfista Gabriel Medina, de quem se separou há alguns anos. Recentemente, ela foi envolvida em rumores de que teria vivido um affair com MC Daniel, mas eles declararam que são apenas amigos.

Yasmin Brunet já descobriu traição

A modelo Yasmin Brunet contou uma história sobre sua intimidade nas redes sociais. Em uma live, ela relembrou como descobriu a traição de um ex-namorado. Sem dar nomes ou datas, a loira contou que a situação foi revelada para ela por outra pessoa.

"Eu estava com um cara - que não vou falar quem é, e não adianta tentar descobrir porque vocês não vão saber - e eu estava sentindo. Sabe quando você sente algo que estava errado. Eu pensei : 'Deus se eu não estiver ficando doida me mostra a verdade sobre o fulano' e fico repetindo isso. Fui dormir, acordei e na noite seguinte eu abro o Instagram, vejo nos meus directs e vi uma mensagem de uma menina dizendo: 'preciso falar com você sobre o fulano'", disse ela.

Na sequência, ela revelou o desfecho da história: "E ela me disse que ele estava mandando mensagem para ela. No momento eu não queria acreditar, mas a menina me mandou prints dele falando que eu estava viajando, que queria encontrá-la, pedindo fotos íntimas... E olha o nível de trouxa: eu não queria acreditar. Eu ainda perdoei essa traição! Depois de tomar tanto a gente muda".