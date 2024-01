Lucas Pizane reflete sobre sua passagem pelo BBB 24: "Perfeitamente imperfeito"

Em conversa com a CARAS Brasil, Lucas Pizane, terceiro eliminado do BBB 24, reflete sobre sua passagem no programa e fala sobre seus planos; confira!

Em participação do evento beneficente 'Noite da Aclamação', organizado por Leo Santana e Lore Improta em Salvador, na Bahia, nesta segunda-feira, 29, o terceiro eliminado do BBB 24, Lucas Pizane, refletiu sobre a sua trajetória no reality show da Globo. Em conversa com a CARAS Brasil, o músico falou sobre seus planos e o que aprendeu com sua participação no programa.

Na conversa, o ex-BBB falou um pouco como está sendo sua vida após a sua saída do programa. "Está sendo muito incrível. Receber o carinho das pessoas que se identificaram, que gostaram de mim, da minha história", afirmou o artista, que ainda falou sobre as oportunidades que teve após o reality. "Eu fico muito feliz com tudo isso e também com as portas que acabam sendo abertas pela visibilidade do programa, que muda a vida de pessoas", disse.

Pizane ainda refletiu sobre a sua passagem pelo BBB e o que lhe levou a ser eliminado tão cedo. "Fui perfeitamente imperfeito. Acho que o BBB é um grande reflexo da sociedade, então às vezes erros que cometemos aqui fora acabam sendo refletidos lá dentro", declarou o ex-brother. "O público acaba julgando se é recompensado os comportamentos que eles esperam que sejam reproduzidos aqui fora", continuou.

Ele também afirmou que essa expectativa fez com que ele se despedisse do Big Brother Brasil cedo demais. "Entendo que se criou uma expectativa dentro de uma atitude que eu deveria ter tomado, mas infelizmente não tomei, em relação a ser mais incisivo a um posicionamento, apesar de eu ter conversado individualmente com quem eu achei que errou", disse Pizane, que falou sobre os aprendizados que tirou do programa. "Sou novo, tenho 22 anos. Sou um eterno aprendiz", declarou.

O músico ainda falou sobre seus planos profissionais e pessoais para o futuro. "Pretendo me estabilizar financeiramente", disse Pizane entre risos. "Espero que eu consiga estabilização financeira, conseguir ajudar minha família", contou ele.

Seu grande plano, no entanto, é prosseguir com a sua trajetória no mundo artístico. "Quero conseguir me realizar profissionalmente, com meu sonho na música. Com certeza já quero começar 2024 com pé na porta", disparou Pizane.

Pizane fala sobre seu amor pelo Carnaval

Na conversa, Lucas Pizane ainda falou sobre sua participação no evento, que celebra a cultura baiana, e declarou ser apaixonado pelo Carnaval. "É uma honra estar aqui hoje, principalmente por ser um cantor de música baiana. Então estar aqui numa noite de aclamação da música baiana é muito especial", contou o ex-BBB."Sou apaixonado por cultura, por Carnaval", declarou.

Ele ainda falou sobre seus planos para o Carnaval 2024. "Recebi alguns convites para trio elétrico, inclusive do anfitrião da noite. Mas como eu falei, sou apaixonado por cultura, sou apaixonado por Carnaval", contou. "O Brasil é um país muito diverso, muito rico culturalmente, então temos muitos Carnavais legais que eu posso conhecer, e que eu adoraria estar conhecendo também", confessou o artista.