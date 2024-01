BBB 24: Lucas Pizane é eliminado no terceiro paredão

O jogo acabou para Lucas Pizane! O brother foi eliminado no terceiro paredão do BBB 24 com 8,35% dos votos do público

Na noite desta terça-feira, 16, o brother Lucas Pizane foi eliminado do BBB 24, da Globo, com apenas 8,35% da média dos votos do público para ficar. O cantor enfrentou o terceiro paredão da edição ao lado de Davi, que recebeu 63,21% dos votos e confirmou o favoritismo dos telespectadores, e Beatriz, 28,44%.

O brother acabou indo parar na berlinda após receber a maioria dos votos da casa, ao lado de Alane. Como houve empate, o líder Lucas Henrique escolheu salvar a sister e colocá-lo na berlinda.

Confira o discurso de Tadeu Schmidt durante a eliminação:

Lucas Pizane recebeu 8,35% da média dos votos para ficar e foi o eliminado do Paredão. Beatriz recebeu 28,44% de votos e Davi 63,21%. #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/jq73z8oS7x — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2024

Relembre como foi a formação do paredão

Após o brother Lucas Henrique vencer a terceira prova do líder do BBB 24, da Globo, os participantes do reality show foram surpreendidos com uma nova formação de paredão na noite de domingo, 14. Beatriz, Lucas Pizane e Davi foram para a berlinda e disputam a votação do público para continuarem no jogo.

Ao vivo, Beatriz foi indicada direto à zona de risco por Lucas Henrique. Tadeu Schmidt, então, pediu para o líder realizar um sorteio e explicou que seis brothers não votariam em um primeiro momento. Assim, Nizam, Rodriguinho, Juninho, Lucas Luigi, Raquele e Matteus seguiram sem votar.

Na sequência, o apresentador chamou os brothers ao confessionário para o voto fechado. Lucas Pizane e Alane foram os participantes mais votados da casa e, com isso, o líder precisou desempatar, colocando o colega na berlinda.

Por fim, os seis participantes vetados no sorteio precisaram escolher em consenso o terceiro emparedado da noite e indicaram Davi, que completou o paredão triplo.