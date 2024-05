'Rabugento, mas tem um coração lindo', afirma esposa de Rodriguinho

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, comenta sobre trajetória do cantor no 'BBB 24' e adianta próximos projetos na carreira

O cantor Rodriguinho (46) lançou seu novo livro intitulado Fora da Caixa: Um Novo Ciclo. Na obra, ele detalha sua experiência no Big Brother Brasil 24. A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou com Bruna Amaral (30), esposa do artista. Em entrevista, ela afirma sobre sua relação com Rodriguinho: "Rabugento, mas tem um coração lindo".

Os dois estão juntos como casal desde 2021. Bruna é modelo fotográfica e fotógrafa, ela também já estudou teatro. Durante conversa com a CARAS Brasil, ela declara que, apesar de Rodriguinho aparentar ser bravo, ele é um homem bastante amoroso.

"Rodrigo é maravilhoso. Ele é uma pessoa incrível, com coração enorme. A gente fala que ele é rabugento, né? É o vovô malvadão. Ele é rabugento, mas tem um coração lindo que faz de tudo para agradar todos que ele ama", declara.

"Se precisar tirar a roupa do corpo, para dar para alguém, ele vai tirar para dar para essa pessoa. É isso. Esse é o Rodrigo que eu conheço, quem é mais próximo conhece esse Rodrigo também", complementa Bruna Amaral.

BATEU ANSIEDADE

Durante a conversa, a esposa de Rodriguinho relembra participação do cantor no BBB 24. Ele acumulou algumas polêmicas em sua trajetória na casa mais vigiada do país. Bruna confessa que os dias não foram fáceis.

"Foi bem complicado. Eu acredito que eu até fiquei bem, acho que nos primeiros 15 dias ali, depois eu comecei a ficar batendo ansiedade, mas não tinha o que fazer, gente. Eram 24 horas acompanhando com o celular, na TV, o dia inteiro acompanhando. Mas, valeu a pena. Acho que foi bom. Foi uma experiência boa", avalia.

Com relação aos seus próximos projetos na carreira, Bruna comenta que não tem nada programado para trabalhar com Rodriguinho. Ela está organizando sua agenda para algo paralelo, mas ainda nada definido.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DA CARAS BRASIL: