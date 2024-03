Rodriguinho resgata projeto pré-BBB em novo lançamento; saiba detalhes

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do Rodriguinho, ex-BBB, adianta sobre os próximos lançamentos musicais do cantor

Entrar no BBB é um desafio, ainda mais quando estamos falando de uma figura pública, também conhecidos como camarotes. Tem quase um mês que, depois de uma participação com diversos episódios conturbados, Rodriguinho (46) foi eliminado do BBB 24. Como está a carreira musical dele após o programa?

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do cantor esclarece que ele já retomou com suas atividades musicais. Em abril, ele vai lançar seu novo álbum Rodriguinho No Game. O projeto foi gravado antes dele entrar na casa mais vigiada do país.

As gravações do disco foram realizadas na NBA em São Paulo. De acordo com a equipe do pagodeiro será: "Algo inédito e super inovador". Além disso, um mês após sua eliminação do BBB 24, Rodriguinho também voltou com sua agenda de shows.

Na última terça-feira, 26, o cantor fez sua primeira apresentação depois do confinamento. O evento aconteceu em Guarulhos, em São Paulo. Dos participantes do BBB 24 o único que marcou presença foi Michel (33).

O cantor já tinha uma carreira consolidada na música quando aceitou participar do reality. Ele ficou conhecido pelo público na década de 1990, onde era integrante do grupo Os Travessos. Devido suas falas controvérsias, alguns temiam pelo futuro da carreira do pagodeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodriguinho 🪕 (@rodriguinho)

Amigos ou rivais?

O cantor Rodriguinho deu o que falar na casa do BBB 24, ao participar de uma conversa dos homens da casa sobre os corpos das participantes, e até fez um comentário sobre a modelo Yasmin Brunet (35). Agora que os dois estão fora do reality show, ele comentou se pretende manter uma amizade com ela.

O artista disse que já fez a primeira tentativa de contato dela e aguarda o tempo dela. Por outro lado, a filha de Luiza Brunet (61) parou de seguir o cantor em suas redes sociais, mesmo assim, ela nega que tenha dado unfollow em Rodriguinho.