Michel, do BBB 24, quer investir em carreira de comunicador: 'Podem esperar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Michel comentou sobre perrengues financeiros após o BBB 24 e garante que quer aproveitar a fama conquistada no reality

Michel, ex-participante do BBB 24, tem preferido focar no lado positivo de participar do maior reality da TV brasileira. Apesar dos perrengues financeiros, ele garante que tem se apegado às possibilidades de um futuro melhor. Em entrevista à CARAS Brasil, o professor de geografia revelou que tem interesse em investir na carreira de comunicador e pretende se jogar no mundo dos produtores de conteúdo.

"Quando a gente entra no Big Brother, a gente acha que vai ser uma explosão muito maior. Não tô passando fome, só que a gente imagina que vai ser muito mais, que vai ser um boom surreal e não é esse boom todo, mas tá super positivo, tá dando certo e tenho vários projetos", adiantou.

Estudando bastante as possibilidades, o ex-BBB conta que logo deve apresentar novidades para os admiradores que conquistou após o programa. "É uma coisa que eu tô construindo ainda dentro do meu nicho, podem esperar coisas de educação, de viagens e entretenimento. Eu gosto muito da comunicação também, são coisas que eu tô trabalhando para acontecer", avisa.

Presente no lançamento do livro de Rodriguinho, em São Paulo, ele comentou sobre a amizade que os dois construíram durante o BBB 24. A parceria, inclusive, lhe rendeu uma homenagem na obra, intitulada Fora da Caixa.

"Eu não esperava essa amizade acontecer e foi acontecendo de uma maneira bem natural dentro da casa, quando eu mudei pro Gnomos, a gente foi se aproximando, e aqui fora continuou, a gente se aproxima cada vez mais. Eu adoro o Rodriguinho e a Bruna, a gente dá super certo", confessa Michel.

DESABAFO DE EQUIPE DE MICHEL VIRALIZOU

A equipe de Michel, ex-participante do BBB 24, expôs nesta sexta-feira, 26, que o professor está passando por dificuldades financeiras após deixar o reality show da Globo, que chegou ao fim no meio de Abril.

Em tom de desabafo, a equipe do ex-brother relatou que ele não está conseguindo as oportunidades como achou que conseguiria após deixar a casa mais vigiada do Brasil. "Confesso que eu, adm, pensei que as oportunidades chegariam para todos", diz a publicação feita no X, antigo Twitter.

Em outro trecho, a equipe do ex-BBB destaca os desafios financeiros: "Ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil pra maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos ou estão devendo ou gastando o que não tem em busca de oportunidades".