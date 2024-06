Virginia Fonseca comemora primeira Festa Junina da filha: ‘Uma princesa’

Virginia Fonseca abriu um álbum de fotos do momento especial em suas redes sociais e elogiou a apresentação de Maria Alice, de dois anos

Mãe coruja faz assim! Virginia Fonseca não escondeu a emoção ao comemorar a primeira apresentação de quadrilha de festa junina da filha, Maria Alice, de dois anos. No Instagram, a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos em família e abriu o coração sobre o momento especial que aconteceu neste sábado, 15.

"Hoje foi dia de quadrilha da Maria Alice! A primeira quadrilha dela e ela foi MUITO linda, dançou, se comportou direitinho, foi uma princesa", comemorou a empresária, que falou que Zé Felipe veio direto de outro estado para assistir a pequena.

"O papai fez show em SERGIPE ontem, terminou o show e veio para GOIÂNIA, nem dormiu pra conseguir vir ver ela. Foi um momento muito especial pra todos nós, toda honra e glória a Deus", finalizou a legenda. O carrossel de fotos ainda contou com um trecho da apresentação da pequena.

Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à família. "Eu acho tão legal ela colocar a família toda vestida igual", comentou uma seguidora, "Ô gente sério, porque crescem tão rápido??????? Tá uma moçaaaaa!", ressaltou uma outra, "Ela arrasou! Dançou direitinho, tá muito mocinha a pequena", disparou um terceiro.

A família apareceu mais cedo nas redes dançando a música Minha Ex, de Zé Felipe e mostraram que apostaram em um look junino combinando entre eles. O casal e as filhas estão com looks combinando, com peças em xadrez, em tons de vermelho e branco.

As meninas colocaram vestidos iguais típicos de festa junina. Virginia usou o vestido como se fosse uma blusa e combinou a peça com uma calça jeans. Já o filho do cantor Leonardo estava de jeans, camiseta branca e um colete combinando com o look do restante da família. Vale lembrar que o casal espera o terceiro filho, José Leonardo.

