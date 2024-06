Luana Piovani posta alfinetada para Éder Militão em suas redes: “Chernobyl"

Luana Piovani se posicionou neste sábado, 15, em seu Instagram sobre o novo processo do jogador contra a ex-mulher e mãe de sua filha, Karoline Lima

Luana Piovani tirou um tempo para se posicionar nas redes sociais e mandou uma indireta para Éder Militão. No Instagram, a atriz republicou um post que criticava a postura do jogador do Real Madrid, que está movendo uma ação judicial contra a ex-companheira e mão de sua filha, Karoline Lima.

"Gente? Éder Militão incluiu a sua filha, Cecília, no processo contra Karoline Lima, pedindo que ela seja proibida de postar fotos ou vídeos da filha e de falar sobre a sua vida privada. Luana Piovani, faça alguma coisa", dizia o post.

"Existe macho de Chernobyl? Existe. Mas o Éder Militão consegue ser mais horrendo ainda", dizia a publicação, que foi postava por Luana nas redes sociais neste sábado, 15.

Após Éder Militão pedir que Karoline Lima fosse proibida de citar seu nome nas redes sociais e ter seu pedido negado, o jogador de futebol brasileiro decidiu entrar com uma nova ação contra a influenciadora. De acordo com o Gossip do Dia, inicialmente, a fundamentação jurídica mencionava apenas Militão, enquanto os fatos relatados incluíam Cecília.

Agora, os advogados do jogador apresentaram uma nova petição, adicionando Cecília como autora do processo: “ÉDER GABRIEL MILITÃO, vem, por intermédio de seus advogados nos autos da presente ação que move em face de ANNE KAROLINE DE LIMA, aditar a inicial para que conste CECILIA DE LIMA MILITÃO, nascida aos 10 de julho de 2022, SENDO ESTA INCLUÍDA NO POLO ATIVO DA LIDE, representada pelo autor EDER GABRIEL MILITÃO”, afirmaram os advogados de defesa.

Na ação, o jogador do Real Madrid pede novamente que Karoline seja proibida de divulgar qualquer vídeo ou foto da filha, bem como de expor situações relacionadas à vida privada de Cecília. Além disso, solicita que a influenciadora se retrate publicamente e pague uma indenização de R$ 20 mil a ele e à filha. O jogador acusa Karoline de distorcer os fatos e prejudicar sua imagem nas redes sociais, inclusive no âmbito do clube onde atua.