Luana Piovani reage à lista de exigências para namorar Cauã Reymond

Após colunista divulgar algumas exigências de Cauã Reymond para namorar a 'mulher perfeita', Luana Piovani criticou o ator

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 12, para comentar sobre como uma mulher precisa ser para conquistar o coração do ator Cauã Reymond. O assunto ficou em alta logo após o colunista Leo Dias divulgar uma lista de supostas exigências do artista em um namoro.

Em seus stories no Instagram, Luana compartilhou uma postagem a respeito do assunto. O vídeo em questão aborda a problemática das 'exigências' de Cauã. "Quantas vezes você se submeteu a entrar em caixinha de mulher objeto para caber no desejo de um homem?", diz a legenda do registro.

A famosa, por sua vez, também deixou sua opinião: "Isso é um blefe em forma de boy. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E as palhaças vão lá e gritam: me escolhe, me escolhe", disparou Luana Piovani.

Para quem não acompanhou, de acordo com o titular do portal LeoDias, Cauã Reymond busca uma mulher que possua o mesmo perfil que ele. O ator, que sempre gostou de cuidar de si, quer alguém que o acompanhe em sua rotina regrada.

"A mulher tem que ser caseira igual a ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação. Ele não gosta de mulher aparecida, que ri alto, espalhafatosa. Dorme e acorda cedo, ele é assim. Quem namora com ele, também tem que ser. Esquece fumar e beber. Ele é totalmente naturalista e as mulheres também tem que ser", revelou o jornalista.

Luana Piovani celebra vitória de Karoline Lima em briga com Éder Militão

A história envolvendo a briga judicial entre Karoline Lima e o jogador Éder Militão ganhou um novo capítulo. Isso porque, segundo informações do perfil 'Gossip do Dia', o pedido do atleta para que a influenciadora deixasse de citá-lo nas redes sociais foi negado pela Justiça.

Na manhã da última quinta-feira, 6, a atriz Luana Piovani celebrou a vitória de Karol e declarou apoio publicamente à famosa. Através de seus stories no Instagram, ela aproveitou para citar indiretamente o fato de não poder falar sobre Pedro Scooby, seu ex-marido e pai de seus três filhos.

Para quem não acompanha, assim como Karoline Lima, Luana também trava uma batalha na Justiça contra o surfista. A atriz, no entanto, está impedida de mencionar o nome do ex-companheiro publicamente; confira detalhes!