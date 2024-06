Simone Mendes abre o jogo e fala sobre término de dupla com Simaria

‘Não posso mais olhar para o lado’, disse Simone Mendes; a cantora foi uma das convidadas no Altas Horas de sábado, 15 e falou sobre

No Altas Horas deste sábado, 15, Simone Mendes abriu o coração e falou sobre o término da parceria musical com sua irmã, Simaria. Acompanhada de grandes duplas sertanejas, como Chitãozinho e Xororó e Marcos e Belutti, Simone falou sobre as particularidades do rompimento e de como foi a adaptação na carreira solo.

“Agora não posso mais olhar para o lado. Não tem mais. Só para cima agora. Para Deus”, brincou Simone. A cantora disse que o fato de ambas cantarem, dividindo as músicas, sem ter primeira ou segunda voz, foi um facilitador quando a dupla se encerrou.

“A Simaria cantava, eu cantava. Uma cantava só, a outra cantava só. Nesse sentido foi mais fácil para mim. Foi mais tranquilo”, finalizou o assunto. Vale lembrar que duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão.

Apesar do fim da parceria nos palcos e trocas de algums farpas, as artistas se viram no casamento do irmão nos últimos meses e posaram para a mesma foto. Além disso, Simaria sempre registra o encontro com seus sobrinhos.

Filho de Simone Mendes surpreende ao surgir dirigindo seu carro

O filho de Simone Mendes e Kaká Diniz, Henry Diniz, de nove anos, chamou a atenção nesta quarta-feira, 12, ao surgir dirigindo seu carro no condomínio onde mora com os pais em São Paulo, o mesmo em que o influenciador Carlinhos Maia reside.

Apesar da pouca idade, o herdeiro da sertaneja com o empresário impressionou ao mostrar sua habilidade no veículo de pequeno porte. No volante, Henry Diniz demostrou segurança ao levar a mãe no lugar do carona e o pai na parte de trás do transporte.

"Graças a deus o meu filho dirige o carrinho dele", falou ela ao exibir o herdeiro. "É, ensinar os filhos pode sair até um resgate e ele anda bem viu", disse Henry ao falar que não depende só do carro, mas também do piloto. "Estaciona direitinho, aí muito bem", parabenizou Simone Mendes e brincou que o veículo de pequeno porte é tecnlogia de ponta.