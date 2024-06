Filho de Simone Mendes surpreende ao surgir dirigindo seu carro

Aos 9 anos, filho de Simone Mendes com Kaká Diniz, Henry Diniz, chama a atenção ao surgir dirigindo seu carro em condomínio

O filho de Simone Mendes e Kaká Diniz, Henry Diniz, de 9 anos, chamou a atenção nesta quarta-feira, 12, ao surgir dirigindo seu carro no condomínio onde mora com os pais em São Paulo, o mesmo em que o influenciador Carlinhos Maia reside.

Apesar da pouca idade, o herdeiro da sertaneja com o empresário impressionou ao mostrar sua habilidade no veículo de pequeno porte. No volante, Henry Diniz demostrou segurança ao levar a mãe no lugar do carona e o pai na parte de trás do transporte.

"Graças a deus o meu filho dirige o carrinho dele", falou ela ao exibir o herdeiro. "É, ensinar os filhos pode sair até um resgate e ele anda bem viu", disse Henry ao falar que não depende só do carro, mas também do piloto. "Estaciona direitinho, aí muito bem", parabenizou Simone Mendes e brincou que o veículo de pequeno porte é tecnlogia de ponta.

Ainda nos últimos dias, a cantora e o marido deram o que falar ao darem uma moto caríssima de presente de aniversário para o influenciador Carlinhos Maia, que acabou surpreendendo o casal ao devolver o mimo milionário e explicou o motivo da decisão.

Conversa inesperada do filho de Simone Mendes

A cantora Simone Mendes foi surpreendida com uma resposta do seu filho mais velho, Henry, sobre como é ser filho dela. Sincero, o menino desabafou sobre a ausência da mãe em casa nos finais de semana, já que ela viaja bastante para fazer shows.

“Assim, não muda quase nada. Só muda que… Todo dia ela tem compromisso. Eu vejo ela dificilmente. Só nas férias que eu vejo”, disse ele. E ela perguntou: "Ai, você acha que a mamãe está viajando muito?”.

Com isso, o menino abriu o jogo e disse que não quer seguir a profissão da mãe para não ficar longe de sua família. "É por isso que eu não quero ser cantor, eu vou ficar muito dias fora, sem meus filhos”, disse ele, pensando no futuro.

Ao ouvir a declaração dele, Simone ficou mexida. "Que resposta que me deu uma facada agora no coração. Morri… Isso porque eu faço show de quinta, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo. Meio de semana eu sou deles, e ele já sente falta, imagina se eu fizesse todo dia, ia dar ruim", afirmou.

