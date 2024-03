Simone desabafa ao ouvir frase do filho: ‘Deu uma facada no coração’

A cantora Simone Mendes fica impressionada ao ouvir frase do filho que a marcou sobre a rotina dela: ‘Que resposta’

A cantora Simone Mendes foi surpreendida com uma resposta do seu filho mais velho, Henry, sobre como é ser filho dela. Sincero, o menino desabafou sobre a ausência da mãe em casa nos finais de semana, já que ela viaja bastante para fazer shows.

“Assim, não muda quase nada. Só muda que… Todo dia ela tem compromisso. Eu vejo ela dificilmente. Só nas férias que eu vejo”, disse ele. E ela perguntou: "Ai, você acha que a mamãe está viajando muito?”.

Com isso, o menino abriu o jogo e disse que não quer seguir a profissão da mãe para não ficar longe de sua família. "É por isso que eu não quero ser cantor, eu vou ficar muito dias fora, sem meus filhos”, disse ele, pensando no futuro.

Ao ouvir a declaração dele, Simone ficou mexida. "Que resposta que me deu uma facada agora no coração. Morri… Isso porque eu faço show de quinta, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo. Meio de semana eu sou deles, e ele já sente falta, imagina se eu fizesse todo dia, ia dar ruim", afirmou.

Simone também é mãe de Zaya e é casada com o empresário Kaká Diniz.

Simone fez cirurgia plástica

A cantora Simone Mendes está com a aparência renovada! Ela passou por uma cirurgia plástica no final de janeiro, mas só revelou o procedimento publicamente após ter alta do hospital e já estar em repouso em sua casa em Fortaleza, no Ceará.

A musa contou que fez uma cirurgia plástica no abdômen com laser contra a flacidez, e também mexeu no seu umbigo. A musa apareceu em vídeos nos stories com seu médico antes do procedimento para explicar o que iriam fazer.

"Você deve estar se perguntando: por que Simone está com essa roupa? Eu estou hoje aqui com o meu médico, Jorge Cambraia, que cuida de mim há pelo menos uns 9, 10 anos. Hoje, a gente fazer algumas coisas”, disse ela.

Então, o médico contou que a cirurgia plástica dela seria simples e apenas para melhorar a aparência da pele. "Algumas coisas bem pontuais, uma cirurgia bem menor do que a que a gente fez da última vez, que a gente precisava fazer correções estruturais. Você tinha tido a Zaya há pouco tempo e a gente precisava ser mais invasivo e ajeitar coisas mais estruturais da parede abdominal e das mamas. Dessa vez, a gente vai fazer uma coisa mais simples, basicamente para a gente melhorar a qualidade da pele. O processo de gestação e perda de peso distende a pele e deixa a pele mais fina, mais propensa a flacidez e estrias”, declarou.

Logo depois, Simone já mostrou vídeos deitada em sua cama em casa e com a cinta pós-cirúrgica para mostrar que está bem. "Eu fiz a cirurgia anteontem. Eu sou daquelas que prefiro mostrar depois que está tudo ok. Estou bem, estou ótima, graças a Deus. Estou aqui me recuperando dos reparos que eu fiz, das minhas plásticas”, declarou.