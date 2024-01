Simone Mendes passa por cirurgia plástica e revela detalhes

Tá renovada! Simone Mendes fez novas cirurgias plásticas e explica motivo para só ter revelado após receber alta do hospital

A cantora Simone Mendes está com a aparência renovada! Ela passou por uma cirurgia plástica no início da semana, mas só revelou o procedimento publicamente após ter alta do hospital e já estar em repouso em sua casa em Fortaleza, no Ceará.

A musa contou que fez uma cirurgia plástica no abdômen com laser contra a flacidez, e também mexeu no seu umbigo. A musa apareceu em vídeos nos stories com seu médico antes do procedimento para explicar o que iriam fazer.

"Você deve estar se perguntando: por que Simone está com essa roupa? Eu estou hoje aqui com o meu médico, Jorge Cambraia, que cuida de mim há pelo menos uns 9, 10 anos. Hoje, a gente fazer algumas coisas”, disse ela.

Então, o médico contou que a cirurgia plástica dela seria simples e apenas para melhorar a aparência da pele. "Algumas coisas bem pontuais, uma cirurgia bem menor do que a que a gente fez da última vez, que a gente precisava fazer correções estruturais. Você tinha tido a Zaya há pouco tempo e a gente precisava ser mais invasivo e ajeitar coisas mais estruturais da parede abdominal e das mamas. Dessa vez, a gente vai fazer uma coisa mais simples, basicamente para a gente melhorar a qualidade da pele. O processo de gestação e perda de peso distende a pele e deixa a pele mais fina, mais propensa a flacidez e estrias”, declarou.

Logo depois, Simone já mostrou vídeos deitada em sua cama em casa e com a cinta pós-cirúrgica para mostrar que está bem. "Eu fiz a cirurgia anteontem. Eu sou daquelas que prefiro mostrar depois que está tudo ok. Estou bem, estou ótima, graças a Deus. Estou aqui me recuperando dos reparos que eu fiz, das minhas plásticas”, declarou.

A cantora deverá retornar aos palcos no início de fevereiro para novos shows e também fará uma turnê internacional.

Você sabia? Simone precisou retirar o útero

A cantora Simone Mendes abriu o coração e falou sobre o momento em que descobriu que precisaria retirar o útero, logo após o nascimento de sua segunda filha, Zaya, de dois anos. A artista foi diagnosticada com adenomiose, situação que provoca sangramento interno e fortes cólicas.

De acordo com a irmã de Simaria Mendes, a cirurgia ocorreu após permanecer cerca de três meses com fluxo intenso. "Assim que a Zaya nasceu, fiz cesárea, quando a mulher tem bebê fica sangrando por 30 dias, mas o meu [sangramento não parava], continuou por um, dois, três meses, comecei a investigar e aí descobri que tinha uma adenomiose", contou ela em entrevista ao jornalista Leo Dias, no YouTube.

Simone, então, explicou que chegou a realizar tratamento medicamentoso antes de recorrer à intervenção, mas não obteve sucesso. "Fiz tratamento com remédio, não funcionou. Fiz tudo que podia ser feito para não precisar de cirurgia, até que o médico falou: 'se você continuar perdendo sangue da forma como você tá, se vier uma anemia, por conta da perca excessiva de sangue, vai ficar muito difícil para a gente operar'", revelou.

Após uma conversa sincera com seu médico, a cantora decidiu retirar o útero. Ainda no assunto sobre filhos, ela revelou a possibilidade de ter mais um herdeiro. Além da pequena Zaya, Simone também é mãe de Henry, de nove anos. Os dois são frutos de seu casamento com o empresário Kaká Diniz.

Segundo relatou, a 'profecia' de sua vida era ter apenas dois filhos. No entanto, caso decidam se tornar pais novamente, será por adoção. Apesar de pensar bastante nisso, Simone confessou que ainda não conversou profundamente com o marido sobre a possibilidade.