Simone Mendes fala sobre cirurgia para retirada do útero após diagnóstico

A cantora Simone Mendes recordou o momento em que seu médico revelou a necessidade de realizar o procedimento cirúrgico

A cantora Simone Mendes abriu o coração e falou sobre o momento em que descobriu que precisaria retirar o útero, logo após o nascimento de sua segunda filha, Zaya, de dois anos. A artista foi diagnosticada com adenomiose, situação que provoca sangramento interno e fortes cólicas.

De acordo com a irmã de Simaria Mendes, a cirurgia ocorreu após permanecer cerca de três meses com fluxo intenso. "Assim que a Zaya nasceu, fiz cesárea, quando a mulher tem bebê fica sangrando por 30 dias, mas o meu [sangramento não parava], continuou por um, dois, três meses, comecei a investigar e aí descobri que tinha uma adenomiose", contou ela em entrevista ao jornalista Leo Dias, no YouTube.

Simone, então, explicou que chegou a realizar tratamento medicamentoso antes de recorrer à intervenção, mas não obteve sucesso. "Fiz tratamento com remédio, não funcionou. Fiz tudo que podia ser feito para não precisar de cirurgia, até que o médico falou: 'se você continuar perdendo sangue da forma como você tá, se vier uma anemia, por conta da perca excessiva de sangue, vai ficar muito difícil para a gente operar'", revelou.

Após uma conversa sincera com seu médico, a cantora decidiu retirar o útero. Ainda no assunto sobre filhos, ela revelou a possibilidade de ter mais um herdeiro. Além da pequena Zaya, Simone também é mãe de Henry, de nove anos. Os dois são frutos de seu casamento com o empresário Kaká Diniz.

Segundo relatou, a 'profecia' de sua vida era ter apenas dois filhos. No entanto, caso decidam se tornar pais novamente, será por adoção. Apesar de pensar bastante nisso, Simone confessou que ainda não conversou profundamente com o marido sobre a possibilidade.

Simone entrega motivo do fim da dupla com Simaria

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao relembrar o fim da dupla com a irmã, Simaria. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão. Agora, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: 'Olha, como é que vai ser daqui para frente?'. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou. Leia na íntegra!