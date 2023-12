Simone revela profecia que se concretizou 12 anos depois: "Deus falou"

Simone revela profecia que se concretizou 12 anos depois; ela contou história em entrevista ao portal Leo Dias

A cantora Simone emocionou os fãs ao que foi vítima de uma profecia realizada há 12 anos. Na época, uma mulher desconhecida afirmou que artista não pode ter mais filhos após a chegada de um casal - o que acabou se concretizando.

Em entrevista ao portal Leo Dias, ela disse que estava em um evento cristão quando foi abordada por uma mulher desconhecida. "Pra você saber que é Deus falando com você: seu primeiro filho é homem, logo mais tarde virá uma menina e quando a menina vier sua ‘madre’ vai encerrar”, teria dito a mulher.

Simone disse que ficou com aquilo na cabeça. “Passaram alguns anos, tive meu primeiro filho, o Henry, depois veio a menina, a Zaya. Depois que eu tive a Zaya, quando a mulher tem bebê ela fica sangrando por 30 dias, mas o meu sangramento não parava, fiquei 3 meses sangrando, eu comecei a investigar. Aí eu descobri que eu tinha adenomiose”, explicou.

Ela disse que quando descobriu que precisava ser operada, aceitou a decisão. “Deus já falou comigo há 12 anos atrás, pode tirar meu útero. Deus me deu dois, Se fosse pra eu ter um terceiro filho, seria do coração. Não é algo que eu parei pra conversar com meu marido, mas se Deus quiser me presentear será dessa forma”, disse.

Simone Mendes enfrentou desafio na carreira solo:

Em primeira mão para a CARAS, Simone entregou que hoje não encontra muitas dificuldades em sua trajetória sozinha. Pelo contrário, a artista revelou que vive um momento muito prazeroso em sua carreira: “É tudo tão lindo, pra mim é fácil viver tudo o que estou vivendo, fazer tudo o que tem que fazer, eu amo o que eu faço”, iniciou.

Mas a sertaneja passou por poucas e boas para chegar onde está! A cantora confessou que não acreditava em seu potencial após se separar da dupla sertaneja com sua irmã, por isso, precisou enfrentar o medo para se lançar em sua carreira solo; confira o desabafo de Simone Mendes sobre os desafios.